Arsenal vs Everton EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 30 Premier League 2025-26

Ligas Europeas

¡El líder busca dar otro paso hacia el título! Este sábado, el Arsenal recibe al Everton en el Emirates Stadium y aquí te decimos los detalles y nuestro pronóstico.

Los dirigidos por Mikel Arteta llegan tras un valioso empate en Champions League y ahora regresan a la Premier con el objetivo de mantener su ventaja de siete puntos en la cima.

El Arsenal se ha vuelto experto en sacar resultados positivos incluso cuando el juego se complica. Con una racha de cinco victorias seguidas en casa, los Gunners confían en su fortaleza como locales para domar a unos Toffees que siempre son un hueso duro de roer.

Los Gunners tuvieron actividad a media semana salvando un empate 1-1 en su visita al Bayer Leverkusen en la ida de los octavos de final de la Champions League.

Por su parte, el Everton de David Moyes llega motivado tras vencer al Burnley y meterse de lleno en la pelea por puestos europeos. Son uno de los mejores visitantes del torneo y, curiosamente, son el equipo que menos goles recibe a balón parado, precisamente la mayor arma del Arsenal.

¿Podrá el Arsenal mantener su ritmo imparable o el Everton dará la sorpresa en Londres?

Nuestro pronóstico: Será un partido cerrado, fiel al estilo de los últimos juegos de los Gunners. Gana el Arsenal 1-0. ¿Cuál es el suyo?

Last modified: marzo 13, 2026