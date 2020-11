Green Bay Packers vs Chicago Bears EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Semana 12 NFL 2020

Tweet on Twitter

La rivalidad más antigua de la NFL ocupa un lugar central durante nuestra fiesta de fútbol del fin de semana de Acción de Gracias. La edición de la Semana 12 de “Sunday Night Football” una vez más da protagonismo a la división “Black and Blue”, ya que los Green Bay Packers (7-3) reciben a los Chicago Bears (5-5) en el Lambeau Field. Este será el séptimo enfrentamiento del domingo por la noche entre estos dos equipos desde 2006, y ambas franquicias anhelan una victoria.

Los Bears descansaron la semana pasada, lo que debería permitirles recuperarse y reparar algunos agujeros. Pero los Packers cayeron ante los Colts en tiempo extra, mientras que los Vikings (4-6) perdieron ante Dallas, y los Lions (4-7) desde entonces han perdido dos seguidos. Así que los Bears tienen un poco de espacio para respirar en la clasificación, incluso si los Packers tienen una ventaja de dos juegos. Pero no se equivoquen que los Bears tienen algunos problemas que corregir antes de salir al campo para este juego.

Los Packers están en el asiento del conductor en la división mientras que los Bears luchan por sus escasas esperanzas de playoffs. Agradezcamos la 201ª reunión entre estas franquicias chárter.

Hora y Canal Packers vs Bears

Inicio: domingo 29 de noviembre a las 5:20 p.m. PT / 8:20 p.m. ET en Estados Unidos. 7:20 p.m. en México.

TV: NBC en Estados Unidos. ESPN en México.

Spread: Green Bay -9.5

Tres cosas a tener en cuenta

1. La ofensiva se lleva la gloria

Este lado de la pelota sigue siendo el talón de Aquiles para los Bears en 2020, y es una parte importante de por qué están en medio de una racha de cuatro derrotas consecutivas. No han alcanzado la marca de los 20 puntos desde la Semana 8 contra Nueva Orleans y solo han llegado a ese punto en cuatro juegos esta temporada. Una de las estadísticas más evidentes para los Bears este año es que solo anotaron 14 puntos totales en el tercer trimestre.

En general, los Bears tienen la segunda peor ofensiva total de la liga (300.9 ypg), la octava peor ofensiva aérea (222.7 ypg), la quinta peor ofensiva anotadora (19.1 ppg) y la peor ofensiva terrestre (78.2 ypg). Los Bears están promediando solo 6.0 yardas por intento de pase y 3.6 yardas por intento terrestre, y solo están 45 de 135 en conversiones de tercera oportunidad. Hace dos semanas, al coordinador ofensivo Bill Lazor se le asignó el deber de marcar jugadas contra Minnesota, pero no pareció hacer mucha diferencia. Las lesiones y el mal juego de la línea ofensiva continúan limitando esta ofensiva.

La línea ofensiva no puede empujar lo suficiente en los bloqueos de carrera y no puede detener a los cazamariscales el tiempo suficiente para que Nick Foles logre un tiro adecuado, todo mientras lidia con un grupo de lesiones. Foles ha tomado 14 capturas durante esta racha perdedora, y sufrió un puntero en la cadera durante la posesión final del juego de los Vikings. Tyler Bray terminó terminando el juego. Foles tiene dudas para el domingo por la noche ya que no ha practicado esta semana, lo que significa que Mitchell Trubisky regresará a la alineación titular.

Trubisky, quien ha estado fuera los últimos dos juegos por una lesión en el hombro, regresó a la práctica y verá su primera acción desde que se lesionó el hombro en una jugada terrestre contra Nueva Orleans en la Semana 8. Esta será su apertura desde que fue enviado a la banca y reemplazado. por Foles en la Semana 3. También se espera que el corredor David Montgomery juegue después de recuperarse de una conmoción cerebral durante las últimas dos semanas. Cordarrelle Patterson comenzó en lugar de Montgomery contra Minnesota, y los resultados fueron muy inferiores a los estelares (12 acarreos, 30 yardas, 2.5 años por año). En pocas palabras, los Bears necesitan poner en marcha esta ofensiva.

La ofensiva es la menor de las preocupaciones de los Packers esta temporada. Aaron Rodgers sigue sin luces semanalmente; ocupa el quinto lugar en yardas aéreas (2,889), solo está detrás de Russell Wilson en pases de touchdown (29) y ocupa el cuarto lugar en yardas por intento (8.2). También es décimo en tasa de pases completos (68.2 por ciento) y lidera la liga en índice de pasador (115.8). El juego de la línea ofensiva es otro problema que los Packers no tienen, ya que Rodgers solo ha sido capturado una vez en cada uno de los últimos dos juegos del equipo. Presionar a Rodgers será crucial para la defensa de los Bears, especialmente si los Bears quieren neutralizar a los receptores de pases favoritos de Rodgers en Davante Adams (cuestionable con una lesión en el tobillo, 68 rec., 847 yardas, 10 TDs), Márquez Valdés-Scantling (limitado en la práctica, 25, 518, 4) y Robert Tonyan (limitado en la práctica, 32, 391, 6).

Green Bay continúa adoptando el enfoque de comité con su ataque apresurado. Aaron Jones y Jamaal Williams se han combinado para 870 yardas terrestres y siete touchdowns. Los Packers se ubican en el top 10 en ofensiva total (séptimo, 392.9 ypg), ofensiva de pase (octavo, 277.0 ypg) y ofensiva de anotación (tercero, 30.8 ppg). Se ubican en el puesto 12 en ofensiva terrestre (115.9 ypg), pero presentarán un desafío formidable para la defensa de Chicago.

2. La defensa gana el juego

Esto es lo que finalmente decidirá este juego. Y ambos equipos son muy capaces en este lado del balón. Los Bears y Packers ocupan el noveno (340,1 ypg) y el 12 (344,3 ypg), respectivamente, en defensa total. Ambos equipos están empatados en noveno (21) en capturas, mientras que los Bears son noveno (6) en intercepciones mientras que los Packers son décimo (5).

Sin embargo, cada equipo ha visto sus debilidades expuestas recientemente. Contra Minnesota hace dos semanas, los Bears cedieron cinco jugadas que fueron para 20 yardas o más. Mientras tanto, los Packers desperdiciaron una ventaja de 11 puntos en el tercer cuarto contra los Colts la semana pasada. Ambos equipos también tienen problemas de lesiones de cara a este juego.

Los Packers tienen numerosos miembros de su secundaria: Kevin King, Jaire Alexander, Will Redmond, Josh Jackson, Chandon Sullivan y Ka’dar Hollman figuran como cuestionables. Para los Bears, el liniero defensivo Akiem Hicks todavía está lidiando con la lesión en el tendón de la corva que sufrió contra los Vikings. Como resultado, no ha practicado.

3. Esta rivalidad recibe la atención nacional

Desde 2006, Bears y Packers se han enfrentado 14 veces en las transmisiones nacionales emblemáticas de la liga. Se han emparejado ocho veces en NBC (domingo por la noche, jueves por la noche), tres veces en ESPN (lunes por la noche) y tres veces en las diversas transmisiones combinadas de los jueves por la noche (NFL Network, FOX, CBS). Y durante este tramo, esta rivalidad se ha presentado una vez el día de Acción de Gracias, una vez el día de Navidad y una vez en la víspera de Año Nuevo. El juego de esta semana marcará la primera vez durante este lapso que los Bears y Packers se enfrentarán el domingo por la noche después del Día de Acción de Gracias.

Green Bay Packers vs Chicago Bears en VIVO

Los Packers lideran esta serie de todos los tiempos 99-95-6 y han ganado 11 de los últimos 14 juegos en general, incluidos los dos encuentros del año pasado. Chicago derrotó por última vez a Green Bay en la semana 15 de la temporada ’16 y no ha ganado en Lambeau Field desde el Día de Acción de Gracias de la campaña ’15. A menos que los Bears se recuperen y pongan en marcha esta ofensiva, los Packers ganarán su tercer juego consecutivo contra sus archirrivales.

Predicción: Packers 28, Bears 14