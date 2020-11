Tweet on Twitter

León cumplió con los pronósticos logrando vencer 2-0 al León en la vuelta de los Cuartos de Final del Torneo Apertura 2020.

El partido arrancó de gran manera para el León que logró tomar ventaja apenas a los 5 minutos cuando Fernando Navarro propicio un autogol de Maxi Perg, los Esmeraldas dominaban ante un Puebla que esperaba algún contragolpe que estuvo cerca de llegar al 21 pero Cota salió de buena manera, al 31 apareció Ángel Mena para poner el 2-0, La Franja intentó reaccionar en los últimos minutos, pero al descanso no había más. Para el segundo tiempo las cosas se complicaron para Puebla apenas a los 7 minutos cuando George Corral se fue expulsado, aun así al 65 generaron peligro, pero la realidad es que León era mejor buscando liquidar, pero no estaban finos en el último tercio, en la recta final los Camoteros arriesgaron, pero ya no hubo más.

Así, el León firmó su boleto a las semifinales donde esperará rival, mientras que Puebla se va con un buen sabor de boca superando sus expectativas en esta Liga MX. León 2-0 Puebla.

[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles León vs Puebla 2-0 Cuartos de Final Torneo Apertura 2020