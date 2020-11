Philadelphia Eagles vs Seattle Seahawks EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Semana 12 NFL 2020

La Ciudad del Amor Fraternal espera ansiosamente la llegada de los Seattle Seahawks, ya que se enfrentarán a los Philadelphia Eagles en “Monday Night Football”. Será el tercer encuentro consecutivo entre estos dos equipos en Lincoln Financial Field con los Seahawks ganando el último en el juego NFC Wild Card en enero pasado por un marcador de 17-9 después de ganar el enfrentamiento de temporada regular por el mismo marcador de 17. -9 el 24 de noviembre de 2019.

Cuando se elabora la fórmula ganadora ideal para los Seattle Seahawks (7-3), implica un enfoque ofensivo equilibrado, jugar con arrogancia en la defensa y no retroceder ante ningún oponente. El equipo de Pete Carroll ejecutó esta fórmula a la perfección el jueves por la noche, venciendo a Arizona 28-21 en un enfrentamiento crítico de la NFC Oeste. Russell Wilson se hizo cargo del fútbol y se mantuvo libre de pérdidas de balón mientras completaba 23 de 28 pases para 197 yardas con dos touchdowns. Carlos Hyde inyectó algo de vida muy necesaria al ataque terrestre con 79 yardas en 14 acarreos y un touchdown. Carlos Dunlap II culminó una muy buena noche para la defensa, capturando a Kyler Murray en cuarta oportunidad con 34 segundos por jugarse. Dunlap ha encendido esta carrera de pases con 3.5 capturas desde que fue canjeado desde Cincinnati y los Seahawks como equipo han acumulado 13 capturas en los últimos tres juegos.

Philadelphia (3-6-1) ha perdido dos seguidos y ahora está detrás de Washington (4-7) por el primer lugar en la diluida NFC Este. El domingo pasado, los Eagles perdieron una decisión de 22-17 ante los Browns mientras continuaban las luchas de Carson Wentz durante toda la temporada. Wentz completó 21 de 35 pases mientras lanzaba dos intercepciones más y tomaba cinco capturas más, un microcosmos de las luchas ofensivas de Filadelfia en 2020. Los Eagles también convirtieron solo dos de sus 12 oportunidades en tercera oportunidad. Los fanáticos están pidiendo que el entrenador en jefe Doug Pederson haga un cambio como mariscal de campo, pero se ha mantenido firme en su compromiso con Wentz en lugar de entregarle las riendas al novato Jalen Hurts. Los problemas de la ofensiva eclipsaron una sólida actuación de la defensiva, que mantuvo a Cleveland a 324 yardas totales y limitó el juego terrestre de los Browns a 3.4 yardas por acarreo.

Hora y Canal Eagles vs Seahawks

Inicio: lunes 30 de noviembre a las 5:15 p.m. PT / 8:15 p.m. ET en Estados Unidos. 7:15 p.m. en México.

TV: ESPN en Estados Unidos y México

Spread: Seahawks -4.5

Tres cosas a tener en cuenta

1. Compromiso de los Seahawks con el equilibrio ofensivo

El corredor titular Chris Carson está en camino de regresar esta semana para unirse a Carlos Hyde en la formación de un golpe de 1-2 que debería funcionar bien contra la defensiva terrestre número 26 de Filadelfia. También se espera que el clima sea un factor importante, por lo que sería una mayor motivación para Carson y Hyde para poner las cosas en marcha de inmediato para ganar tiempo para que el juego aéreo se instale. DK Metcalf y Tyler Lockett serán probados contra un defensa de pase que permite 209.3 yardas por juego, buena para el quinto lugar en la NFL. Si Russell Wilson puede ser paciente y elegir sus lugares para llevar el balón a Metcalf y Lockett junto con el ala cerrada Will Dissly por el medio, los Eagles les pisarán los talones y les será más difícil apilar la caja para intentar detener el balón. correr.

2. Ofensiva de Philadelphia vs Defensa de Seattle

Carson Wentz necesitará tomar lo que la defensiva de los Seahawks le da esta semana y no forzar jugadas innecesarias cuando no están allí. Una forma de evitar meterse en situaciones difíciles sería que el entrenador en jefe y llamador de jugadas Doug Pederson enfatizara el juego terrestre. Los Eagles actualmente promedian 4.9 yardas por acarreo y Miles Sanders (5.7 ypc) ha proporcionado una chispa en sus primeros dos juegos después de perderse un mes debido a una lesión. En los días previos a la victoria sobre los Cardinals, el coordinador defensivo de Seattle, Ken Norton Jr., dirigió una reunión de responsabilidad con su defensiva que provocó la mejor actuación de la unidad de la temporada. Los Seahawks limitaron la ofensiva de Kyler Murray y los Cardinals a 314 yardas totales, que fue su producción más baja de la temporada 2020 en gran parte debido a esa reunión altamente productiva. De cara al lunes por la noche, puede esperar que esta defensiva rejuvenecida ataque a Wentz toda la noche, ya que los Eagles han entregado 40 capturas, el máximo de la liga, en lo que va de temporada.

3. Línea ofensiva de los Seahawks vs carrera de pases de los Eagles

La misión más importante para la línea ofensiva esta semana será mantener a Wilson relativamente erguido. Brandon Graham lidera a los Eagles con siete capturas y 11 tacleadas para una derrota. No es ningún secreto que el coordinador defensivo de Philadelphia, Jim Schwartz, planificará las miradas de presión desde el principio y con frecuencia, ya que los Eagles ocupan el segundo lugar en la NFL en capturas con 34. Será imperativo que la línea del frente de Seattle juegue un fútbol sólido y no permita que Graham ni nadie si no, corre salvaje y ve a Wilson. Los Seahawks han entregado 33 capturas, lo que lo ubica en el puesto 30 en general en la liga. Algo de esto se puede atribuir a las lesiones en el backfield, lo que ha obligado a Wilson a pasar más, pero la protección de pase sigue siendo un problema. Cuantos menos golpes reciba Wilson en el bolsillo el lunes por la noche y, definitivamente, cuantas menos veces termine en el césped detrás de la línea de golpeo, mayores serán las posibilidades de que Seattle gane este juego.

Philadelphia Eagles vs Seattle Seahawks en VIVO

Seattle debería salir volando después de tener unos días más para recuperarse de la victoria del jueves pasado sobre Arizona. La defensa debería seguir mejorando gracias a la incorporación de Carlos Dunlap y al regreso de tipos como el profundo Jamal Adams de una lesión. Russell Wilson debería poder evitar la agresiva carrera de pases de Philadelphia suficientes veces para hacer jugadas en el campo. Los Seahawks deberían poder mover el balón y poner suficientes puntos en el tablero para superar a una ofensiva de los Eagles en apuros. Filadelfia dará una buena pelea, pero no tienen la potencia de fuego para igualar a Wilson y compañía. Seattle se ocupa de los negocios en la carretera, cubre la propagación y, lo que es más importante, garantiza que se mantenga en la cima de la ultracompetitiva NFC West.

Predicción: Seahawks 33, Eagles 20