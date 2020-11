Shakhtar vs Real Madrid EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 5 Champions League 2020-21

Tweet on Twitter

Partido de “vida o muerte” tendremos este martes 1 de diciembre abriendo la actividad de la jornada 5 de la Champions League 2020-2021, cuando el Shakhtar busque aprovechar su condición de local para sumar un triunfo que los mantenga en la pelea por la clasificación, pero recibirán al Real Madrid que saldrá decidido a sumar en su visita al Estadio de Kiev.

Como llegan los equipos

El cuadro del Shakhtar ha tenido un desempeño irregular en esta Champions al sumar una victoria, un empate y un par de derrotas, una de ellas en la jornada pasada cuando fueron goleados 4-0 en su visita al Borussia Monchengladbach, eso los dejó obligados a ganar este martes.

Los Topos están cumpliendo con un buen torneo en la Liga Premier de Ucrania donde marchan segundos. El pasado domingo visitaron al Dnipro logrando vencerlos con gol de Teté.

Por su parte, el Real Madrid no se ha visto nada sólido, pero viene de una valiosísima victoria 2-0 sobre el Inter en Italia, eso los colocó con 2 triunfos, un empate y una derrota, pero saben que no pueden aflojar si no quieren complicarse.

Los Merengues están decepcionando en LaLiga donde se han rezagado en la pelea por el liderato. El pasado sábado recibieron al Alavés siendo superados 1-2.

Tanto el Shakhtar como el Real Madrid saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de ganar para pensar en la clasificación; en el Grupo B encontramos a los Topos en la tercera posición con 4 puntos, mientras que los Merengues son segundos con 7 unidades en esta Champions League que está a nada de concluir su fase de grupos.

Estos dos equipos se vieron las caras el pasado 21 de octubre en la jornada 1 de esta fase de grupos en el Alfredo Di Stéfano. En aquel choque los Ucranianos sorprendieron al tomar ventaja 0-3 en el primer tiempo con goles de Teté y Manor Salomon, así como un autogol de Varane, para el segundo tiempo los Merengues reaccionaron con goles de Luka Modric y Vinicius, pero el empate ya no llegó.

Hora y Canal Shakhtar vs Real Madrid

El juego entre Shakhtar vs Real Madrid se estará disputando en punto de las 6:55 pm de España; en Estados Unidos iniciará a las 9:55 am del Pacífico y a las 12:55 pm del Este. Otros horarios son:

México, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador: 11:55 am

Colombia, Panamá, Perú y Ecuador: 12:55 pm

Bolivia y Venezuela: 1:55 pm

Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Brasil: 2:55 pm

La transmisión del partido Real Madrid vs Shakhtar en VIVO para la televisión será en exclusiva por el canal de Movistar Liga de Campeones en España; en México y Latinoamérica será por ESPN, mientras que en los Estados Unidos podrán verlo por TUDN. Por internet podrán seguir la cobertura minuto a minuto a minuto en vivo en las redes sociales y en la página de la UEFA que nos actualizará con goles, asistencias y el marcador final.

Shakhtar vs Real Madrid en VIVO

Así que la mesa esta servida para disfrutar de este excelente partido entre dos equipos que saldrán con todo sabiendo que no hay margen de error en la pelea por la clasificación a la siguiente ronda. En los pronósticos los Merengues son muy ligeros favoritos por su mayor jerarquía y calidad, pero la realidad es que no llegan nada bien y los Topos saldrán con todo por el triunfo. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Shakhtar vs Real Madrid.

