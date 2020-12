Milán vs Celtic EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 5 Europa League 2020-21

Tweet on Twitter

Buen partido tendremos este jueves 3 de diciembre abriendo la jornada 5 de la Europa League 2020-2021, cuando el Milán busque aprovechar su condición de local para sumar un triunfo que les de prácticamente la clasificación, pero no deberán confiarse de un Celtic que intentará dar la campanada en San Siro.

Hora y Canal Milán vs Celtic

Sede: Estadio San Siro, Milán, Italia

Hora: 6:55 pm de Italia. 11:55 am de México y Centroamérica. 1:55 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 2:55 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 9:55 am PT / 12:55 pm ET en Estados Unidos.

Canal: Fox Sports en México y Centroamérica. ESPN en Sudamérica. TUDN en Estados Unidos.

Milán vs Celtic en VIVO

El cuadro del Milán ha tenido una buena actuación “a secas” en esta Europa League donde ha disputado 4 partidos con saldo de 2 victorias, un empate y una derrota. En la jornada pasada visitaron al Lille firmando un empate 1-1.

Los Rossoneros vienen de una gran victoria el domingo pasado cuando recibieron al Fiorentina logrando doblegarlos 2-0 con goles de Alessio Romagnoli y Franck Kessié que los colocó como líderes en solitario de la Serie A.

Por su parte, el Celtic ha decepcionado en esta Liga Europea rescatando apenas un empate y perdiendo en los otros 3 partidos. En la jornada pasada quedaron eliminados al ser goleados 4-1 en su visita al Sparta Praga.

The Bhoys viene de un durísimo fracaso el pasado domingo cuando, en casa, cayeron 0-2 ante el Ross County quedando eliminados de la Copa de Escocia. Mientras que en la liga marchan segundos muy lejos del liderato.

Tanto el Milán como el Celtic saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de ganar, aunque la realidad es que Il Diavolo es claro favorito para ganar y hacerlo sin demasiadas complicaciones, pero lo peor que podrían hacer es caer en excesos de confianza ante The Bhoys que saldrá sin nada que perder. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Milán vs Celtic.

