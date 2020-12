[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles Ferencváros vs Barcelona 0-3 Jornada 5 Champions League 2020-21

Foto: @FCBarcelona_es

El Barcelona no tuvo problemas para aplastar 3-0 al Ferencváros en la jornada 5 de la Champions League 2020-2021 en Hungría.

Desde el arranque del partido el Barcelona tomó las riendas, apenas a los 3 minutos Braithwaite se perdía el primero, pero al 14 Jordi Alba aparecía para servir a Antoine Griezmann que no perdonó el 0-1, apenas 6 minutos después Dembélé sirvió a Martin Braithwaite que ahora si la mandó al fondo para el 0-2, mientras que al 28 un penal cometido por Sger le permitió a Dembélé poner el 0-3 que le daba tranquilidad a los Blaugranas ante un Ferencváros que no reaccionaba, así nos fuimos al descanso. Para el segundo tiempo no había mucho que contar, el Barcelona tenía el control del juego estando cerca del cuarto con buenas oportunidades que no pudieron definir, aunque de poco importó al quedarse con el triunfo contundente.

En el otro partido del grupo la Juventus goleó 3-0 al Dinamo. Así el Barcelona es líder con 15 puntos y la Vecchia Signora es segundo con 12 unidades, ambos clasificados, aunque en la última jornada se estarán disputando el liderato del sector en esta Champions League. Los Blaugranas visitarán al Cádiz el próximo sábado en LaLiga. Ferencváros 0-3 Barcelona.

