LASK vs Tottenham EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 5 Europa League 2020-21

Buen partido tendremos este jueves 3 de diciembre abriendo la jornada 5 de la fase de grupos de la Europa League 2020-2021, cuando el LASK busque aprovechar su condición de local para dar la campanada que los mantenga con vida, pero recibirán al Tottenham que saldrá a imponer su jerarquía en la cancha del Linzen Stadion.

Hora y Canal LASK vs Tottenham

Sede: Linzer Stadion, Linz, Austria

Hora: 6:55 pm de Austria. 11:55 am de México y Centroamérica. 1:55 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 2:55 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 9:55 am PT / 12:55 pm ET en Estados Unidos.

Canal: ESPN en Latinoamérica. UniMás en Estados Unidos.

LASK vs Tottenham en VIVO

El cuadro del LASK ha tenido una buena fase de grupos en esta Europa League donde se mantiene competitivo al sumar 2 victorias y 2 derrotas, pero llegan dolidos, dado que en la jornada pasada, en casa, fueron superados 0-2 por el Royal Antwerp, tras la expulsión de Gernot Trauner a los 50 minutos.

Los Austriacos están teniendo un buen torneo en su liga local donde marchan segundos apenas dos puntos abajo del liderato. Vienen de un gran triunfo el pasado domingo cuando recibieron al Altach logrando un claro 3-0 con doblete de Johannes Eggestein y uno más de Mamoudou Karamoko.

Por su parte, el Tottenham ha cumplido en esta Europa League al sumar 3 victorias y una derrota en 4 fechas. En la jornada pasada recibieron al Ludogores logrando un claro triunfo 4-0 con doblete de Carlos Vinicius.

Los Spurs están teniendo un gran torneo en la Premier League donde marchan como líderes, aunque vienen de empatar el pasado domingo al visitar al Chelsea para un 0-0 final.

Tanto el LASK como el Tottenham saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de ganar para pensar en la clasificación; en el Grupo J encontramos a los Austriacos en la tercera posición con 6 puntos, mientras que los Spurs son segundos con 9 unidades en esta Europa League. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. LASK vs Tottenham.

