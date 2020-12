Olimpia vs Motagua EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Cuartos de Final Liga CONCACAF 2020

Tweet on Twitter

Se cierra la actividad de este miércoles 2 de diciembre en los Cuartos de Final de la Liga CONCACAF 2020, cuando el Olimpia y el Motagua se enfrenten en un Clásico Hondureño por un boleto a la CONCACAF Champions League en un duelo que luce realmente parejo en el Nacional de Tegucigalpa, donde ambos juegan como locales.

Hora y Canal Olimpia vs Motagua

Sede: Estadio Nacional, Tegucigalpa, Honduras

Hora: 9:15 pm de Honduras. 7:15 pm PT / 10:15 pm ET en Estados Unidos.

Canal: ESPN en Centroamérica. TUDN y Fox Sports en Estados Unidos.

Olimpia vs Motagua en VIVO

El cuadro del Olimpia está cumpliendo con una gran campaña en Honduras donde marcha segundo de su grupo pero invicto con 8 triunfos y 4 empates, siendo el único del campeonato que todavía no conoce la derrota. El domingo recibieron al Honduras Progreso logrando aplastarlos 5-0.

Los Albos no tuvieron problemas en los Octavos de Final donde se midieron al Managua logrando aplastarlos 6-0 con goles de Elvin Oliva, Michaell Chirinos, Yustin Arboleda, Edwin Rodríguez, Jerry Bengston y Marvin Bernárdez.

Por su parte, el Motagua es líder de su grupo en la Liga de Honduras con un gran paso. Vienen de un sufrido triunfo el domingo pasado cuando visitaron al Real España logrando doblegarlos con solitaria anotación de Gonzalo Klusener.

El Ciclón Azul tuvo una milagrosa clasificación en esta Liga CONCACAF, ya que en los octavos de final parecían perder ante el Alianza, pero gol de Héctor Castellanos al 90+1 selló el empate 1-1 que mandó el duelo a penales donde terminaron ganando 3-4.

Tanto el Olimpia como el Motagua saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes quieren llevarse el triunfo que les permita avanzar a las semifinales y eso les daría el boleto a la CONCACAF Champions League 2021, realmente esperamos un duelo de poder a poder, no hay un claro favorito dado que hay mucha rivalidad y la “condición de local” no será un factor determinante. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Olimpia vs Motagua.

