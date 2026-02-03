Olimpia vs América EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver CONCACAF Champions Cup 2026

CONCACAF Champions Cup 2026

¡LAS ÁGUILAS DAN GOLPE DE AUTORIDAD 🔥🔥🔥!



Con anotaciones de Víctor Dávila y Ramón Juárez, el América fue a Honduras para derrotar 2-1 al Olimpia perfilando su boleto a la segunda ronda de la CONCACAF Champions Cup 2026.#CONCACAF #América #Olimpia pic.twitter.com/U534VZg0WX — Fulbox (@fulboxOficial) February 4, 2026

La Copa de Campeones de la Concacaf 2026 entra en escena para Olimpia y América, dos clubes históricos de la región que se medirán este martes 3 de febrero en el Estadio Nacional “Chelato” Uclés, en el partido de ida de la primera ronda. El encuentro está programado para las 20:00 horas (tiempo del centro de México) y marcará el inicio de una eliminatoria que promete intensidad, presión ambiental y cuentas pendientes entre ambos.

📍 Datos del partido

Partido: Olimpia vs América

Olimpia vs América Competencia: Copa de Campeones Concacaf 2026 – Primera Ronda (ida)

Copa de Campeones Concacaf 2026 – Primera Ronda (ida) Fecha: Martes 3 de febrero de 2026

Martes 3 de febrero de 2026 Horario: México: 20:00 horas Estados Unidos: 21:00 horas (ET)

Sede: Estadio Nacional “Chelato” Uclés, Tegucigalpa

📺 ¿Dónde ver Olimpia vs América?

México: Fox One

Fox One Estados Unidos: TUDN y Vix Premium

TUDN y Vix Premium Centroamérica y Sudamérica: Disney Plus

Disney Plus España: No disponible

Previa del partido

🔴 Olimpia, ilusión intacta y fortaleza en casa

El Olimpia llega a este compromiso en uno de sus mejores momentos recientes. Los Merengues marchan como líderes de la liga hondureña con 10 puntos y se mantienen invictos, una combinación que ha encendido la ilusión de su afición de cara a una eliminatoria que, en el papel, luce cuesta arriba.

El conjunto hondureño buscará trasladar su buen momento local al plano internacional, sabiendo que el partido de ida en Tegucigalpa es su gran oportunidad para golpear primero. La memoria colectiva también juega a su favor: en la Concachampions 2021, Olimpia ya supo complicar seriamente al América, al punto de derrotarlo en el Azteca, aunque terminaron quedando fuera por la regla del gol de visitante. Ese antecedente refuerza la confianza de que el milagro es posible.

🟡 América, presión, reconstrucción y obligación

Del otro lado aparece un América que llega con más dudas que certezas, pero con la obligación histórica de competir por el título. Las Águilas tuvieron un inicio turbulento en el Clausura 2026, con tres partidos sin ganar y sin anotar, además de movimientos importantes a nivel directivo y en el cuerpo técnico.

El fin de semana pasado, sin embargo, el panorama comenzó a aclararse. El triunfo 2-0 ante Necaxa significó su primera victoria del semestre, rompió la sequía goleadora y les permitió llegar a cinco puntos en la Liga MX, un respiro antes de viajar a Centroamérica.

A nivel institucional, el objetivo es claro: reconquistar la Concachampions, un torneo que no ganan desde 2016, pese a ser el máximo ganador histórico con siete títulos. En ese camino, el América tendrá bajas sensibles, ya que Álvaro Fidalgo regresó a España para jugar con el Real Betis y Allan Saint-Maximin dejó el club tras un delicado episodio familiar. Aun así, la serie marcará el debut de Raphael Veiga, uno de los refuerzos más esperados del conjunto azulcrema.

Antecedentes y contexto de la serie

Olimpia y América ya se enfrentaron en Concacaf en 2021 , con clasificación americanista por gol de visitante.

, con clasificación americanista por gol de visitante. La vuelta de esta eliminatoria se disputará el miércoles 11 de febrero en el Estadio del América.

en el Estadio del América. Para Olimpia, sacar ventaja en casa es prácticamente una obligación, considerando lo complejo que suele ser jugar en territorio mexicano.

Cierre y pronóstico

El choque en Tegucigalpa se perfila como un partido tenso, físico y con un Olimpia volcado a aprovechar su momento anímico y el apoyo de su gente. América, por su parte, llegará con cautela, consciente de sus recientes altibajos, pero respaldado por una plantilla más profunda y con mayor experiencia internacional.

Pronóstico: Olimpia 1-1 América

Un empate con goles parece el escenario más probable. Olimpia podría imponer condiciones por lapsos, pero la jerarquía y el oficio del América deberían permitirle salir con un resultado positivo que lo deje bien posicionado para definir la serie en casa y dar un paso firme rumbo a los octavos de final.

Last modified: febrero 3, 2026