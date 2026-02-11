América vs Olimpia EN VIVO Hora y Canal Por Internet CONCACAF Champions Cup 2026

CONCACAF Champions Cup 2026

El Club América buscará sellar su pase a la siguiente ronda de la Concachampions 2026 cuando reciba al Olimpia este miércoles 11 de febrero en el Estadio Ciudad de los Deportes, en el duelo de vuelta de la primera ronda. Tras la victoria 2-1 como visitante en la ida, las Águilas parten con ventaja y el escenario luce favorable para cerrar la eliminatoria ante su afición.

🦅 América: solidez y ventaja en casa

El equipo dirigido por André Jardine ha mostrado un rendimiento estable en las últimas semanas, combinando orden táctico con contundencia en momentos clave. En sus más recientes partidos internacionales, el América suma dos victorias, dos empates y una derrota, con ocho goles a favor y cinco en contra, números que reflejan un equilibrio interesante entre ataque y defensa.

La victoria en Honduras fue una clara muestra de carácter, y ahora, con la localía a su favor, el conjunto azulcrema sabe que mantener el orden defensivo será clave para evitar sustos innecesarios. Jardine, con experiencia en torneos internacionales, apunta a un planteamiento inteligente, controlando los tiempos del partido y golpeando en el momento justo.

⚪ Olimpia: obligado a arriesgar

El Olimpia, bajo el mando de Eduardo Espinel, llega con la presión de remontar. Su rendimiento reciente ha sido irregular, con un balance similar al de América en resultados, pero con mayores dudas defensivas. En la Concachampions ha marcado siete goles y recibido seis, una cifra que evidencia que suele conceder espacios cuando se ve obligado a proponer.

Jugar como visitante y con el marcador global en contra obligará al conjunto hondureño a asumir riesgos desde el arranque, algo que podría ser un arma de doble filo frente a un América que se siente cómodo explotando los espacios.

📋 Posibles alineaciones

América:

Malagón; Álvarez, Lichnovsky, Cáceres, Fuentes; Fidalgo, Dos Santos; Zendejas, Valdés, Quiñones; Henry Martín.

Olimpia:

Menjívar; Arboleda, García, Maldonado, Rodríguez; Bengtson, Flores, López; Chirinos, Arboleda, Benguché.

🔮 Cierre y pronóstico

Con la ventaja obtenida en la ida, la localía y un plantel más profundo, América parte como claro favorito para cerrar la serie sin mayores complicaciones. Olimpia tendrá que ir al frente, pero eso podría jugar en su contra ante un equipo que sabe manejar este tipo de escenarios.

Pronóstico: América 2-0 Olimpia

Las Águilas impondrán condiciones en casa y sellarán su clasificación con una victoria clara, confirmando su candidatura a avanzar con paso firme en la Concachampions 2026.

