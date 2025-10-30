Olimpia vs Alajuelense EN VIVO Hora y Canal Por Internet Semifinales Copa Centroaméricana 2025

Copas Internacionales

Fin del juego: Caemos en la tanda de penales.

Finaliza la presentación olimpista en la Copa Centroamericana. pic.twitter.com/D5yxE1Z6Tc — Club Olimpia Deportivo (@CDOlimpia) October 31, 2025

La Copa Centroamericana 2025 llega a su punto máximo de emoción este jueves 30 de octubre, cuando Olimpia y Liga Deportiva Alajuelense se enfrenten en San Pedro Sula por el boleto a la gran final del torneo regional. Tras el 1-1 de la ida en Costa Rica, la serie está completamente abierta.

Duelo vibrante con historia y orgullo en juego

El Morera Soto fue escenario de un choque intenso, polémico y lleno de emociones. Apenas a los 10 minutos, José Pinto había adelantado a Olimpia, pero el VAR anuló el gol por mano. Poco después, el ídolo rojinegro Joel Campbell recibió amarilla y no podrá disputar la vuelta en Tegucigalpa, una baja sensible para el técnico Óscar “Macho” Ramírez.

Pese a ello, Alajuelense mostró carácter. Ronaldo Cisneros y Alejandro Bran generaron peligro, aunque sin concretar. Olimpia, en cambio, golpeó cuando más dolía: Marcos Montiel puso el 1-0 al minuto 74. Sin embargo, la Liga reaccionó con Anthony Hernández, quien igualó el marcador y mantuvo viva la esperanza tica.

Olimpia llega con ventaja emocional

El cuadro hondureño arriba motivado tras vencer 2-1 al Real España en la liga local, consolidándose como líder del torneo. En casa, con el apoyo de su afición en San Pedro Sula, buscarán aprovechar el gol de visita y su fortaleza defensiva.

Por su parte, Alajuelense también ganó 3-2 al Pérez Zeledón y lidera en Costa Rica, pero deberá suplir la ausencia de Campbell con una estrategia más colectiva para sorprender en Honduras.

Pronóstico: Olimpia 2-1 Alajuelense (Global: 3-2 para Olimpia)

Se espera un duelo de alta intensidad en el Estadio Olímpico Metropolitano. Olimpia parte como ligero favorito gracias a su localía y su experiencia internacional, aunque la Liga promete luchar hasta el final en busca de un histórico pase a la final de la Copa Centroamericana 2025.

