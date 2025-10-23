Alajuelense vs Olimpia EN VIVO Hora y Canal Por Internet Semifinales Copa Centroaméricana 2025

Copas Internacionales

La Copa Centroamericana Concacaf 2025 continúa este jueves con un choque de gigantes en el Estadio Alejandro Morera Soto, donde el LD Alajuelense recibirá al CD Olimpia en el partido de ida de las semifinales. Un duelo cargado de historia, rivalidad y gloria continental.

🏆 Alajuelense busca su tercera final consecutiva

El bicampeón defensor, LD Alajuelense, llega a esta instancia por tercera temporada consecutiva, luego de eliminar al Motagua con un global de 2-2, avanzando por el criterio de goles de visitante. El héroe fue Diego Campos, quien marcó en el tiempo añadido para sellar la clasificación.

El equipo costarricense también vive un gran momento local: viene de ganar el Clásico Tico 2-0 ante Saprissa, resultado que lo mantiene como líder en la Liga de Costa Rica. Bajo el mando de Andrés Carevic, los manudos combinan experiencia y equilibrio, con figuras como Joel Campbell, Celso Borges y Johan Venegas.

🦁 Olimpia quiere hacer historia con poder ofensivo

El CD Olimpia, el club más laureado de Honduras, llega en plena forma tras superar al Cartaginés con un global de 5-2. Su delantero estrella, Jorge Benguché, lidera la tabla de goleadores del torneo con siete tantos, respaldado por la experiencia de Jerry Bengtson y las asistencias de Yustin Arboleda y Edwin Rodríguez.

El conjunto hondureño también domina en su liga local, tras vencer 2-0 al Juticalpa, y buscará aprovechar su experiencia en 12 semifinales internacionales previas, de las cuales avanzó en siete.

🔥 Rivalidad histórica en semifinales Concacaf

Esta será la tercera semifinal entre ambos clubes en torneos de Concacaf:

En 1998 , Olimpia eliminó a Alajuelense 1-0 en el global.

, Olimpia eliminó a Alajuelense 1-0 en el global. En 2020, los ticos se tomaron revancha ganando 5-4 en penales para luego conquistar el título.

🔮 Pronóstico Fulbox

Ambos llegan en gran forma, pero Alajuelense, con el apoyo de su afición y su experiencia reciente, parte con ligera ventaja.

👉 Pronóstico: Alajuelense 2-1 Olimpia

