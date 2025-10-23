Written by: octubre 23, 2025 Copas Internacionales

Alajuelense vs Olimpia EN VIVO Hora y Canal Por Internet Semifinales Copa Centroaméricana 2025

Alajuelense vs Olimpia

La Copa Centroamericana Concacaf 2025 continúa este jueves con un choque de gigantes en el Estadio Alejandro Morera Soto, donde el LD Alajuelense recibirá al CD Olimpia en el partido de ida de las semifinales. Un duelo cargado de historia, rivalidad y gloria continental.

🏆 Alajuelense busca su tercera final consecutiva

El bicampeón defensor, LD Alajuelense, llega a esta instancia por tercera temporada consecutiva, luego de eliminar al Motagua con un global de 2-2, avanzando por el criterio de goles de visitante. El héroe fue Diego Campos, quien marcó en el tiempo añadido para sellar la clasificación.

El equipo costarricense también vive un gran momento local: viene de ganar el Clásico Tico 2-0 ante Saprissa, resultado que lo mantiene como líder en la Liga de Costa Rica. Bajo el mando de Andrés Carevic, los manudos combinan experiencia y equilibrio, con figuras como Joel Campbell, Celso Borges y Johan Venegas.

🦁 Olimpia quiere hacer historia con poder ofensivo

El CD Olimpia, el club más laureado de Honduras, llega en plena forma tras superar al Cartaginés con un global de 5-2. Su delantero estrella, Jorge Benguché, lidera la tabla de goleadores del torneo con siete tantos, respaldado por la experiencia de Jerry Bengtson y las asistencias de Yustin Arboleda y Edwin Rodríguez.

El conjunto hondureño también domina en su liga local, tras vencer 2-0 al Juticalpa, y buscará aprovechar su experiencia en 12 semifinales internacionales previas, de las cuales avanzó en siete.

🔥 Rivalidad histórica en semifinales Concacaf

Esta será la tercera semifinal entre ambos clubes en torneos de Concacaf:

  • En 1998, Olimpia eliminó a Alajuelense 1-0 en el global.
  • En 2020, los ticos se tomaron revancha ganando 5-4 en penales para luego conquistar el título.

🔮 Pronóstico Fulbox

Ambos llegan en gran forma, pero Alajuelense, con el apoyo de su afición y su experiencia reciente, parte con ligera ventaja.
👉 Pronóstico: Alajuelense 2-1 Olimpia

Etiquetas: , , , , Last modified: octubre 23, 2025
LDU vs Palmeiras Previous Story
LDU vs Palmeiras EN VIVO Hora y Canal Por Internet Semifinales Copa Libertadores 2025

Related Posts

Real España vs Xelajú

Real España vs Xelajú EN VIVO Hora y Canal Por Internet Semifinales Copa Centroaméricana 2025

Written by: octubre 22, 2025

💬 Unete a nuestra comunidad en Whatsapp y recibe todos los días el calendario de partidos del canal La historia vuelve a repetirse más...

Read More
Alajuelense vs América

Alajuelense vs América EN VIVO Hora y Canal ESPN Por Internet Jornada 1 CONCACAF W Champions Cup Femenil 2025

Written by: agosto 20, 2025

El América Femenil atraviesa un momento espectacular en la Liga MX, donde marcha invicto y presume la mejor ofensiva del torneo. Sin...

Read More
New England vs Alajuelense

Alajuelense vs New England EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Octavos de Final CONCACAF Champions Cup 2024

Written by: marzo 14, 2024

El penúltimo invitado a los Cuartos de Final de la CONCACAF Champions Cup 2024 se define este jueves 14 de marzo, cuando el Alajuelense...

Read More
New England vs Alajuelense

Resultado: New England vs Alajuelense [Vídeo Resumen Goles] CONCACAF Champions Cup 2024

Written by: marzo 5, 2024

New England Revolution recibirá al Alajuelense en el Gillette Stadium este miércoles 6 de marzo en el partido de ida de la CONCACAF...

Read More

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *