Osasuna vs Betis EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 12 Liga Española 2020-2021

Se abren las emociones de este domingo 6 de diciembre siguiendo con la jornada 12 de la Liga Española 2020-2021, cuando el Osasuna vuelva a casa con la misión de regresar a la senda del triunfo, sin embargo tendrán que recibir a un Betis que también llega con la urgencia de sumar en El Sadar.

Hora y Canal Osasuna vs Betis

Sede: Estadio El Sadar, Pamplona, Navarra, España

Hora: 4:15 pm de España. 9:15 am de México y Centroamérica. 10:15 de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 12:15 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 7:15 am PT / 10:15 am ET en Estados Unidos.

Canal: SKY Sports en México y Centroamérica. DirecTV Sports en Sudamérica. beIN Sports en Estados Unidos.

Osasuna vs Betis en VIVO

El cuadro del Osasuna ha tenido una campaña complicada peleando en al parte baja de la tabla, saben que en casa necesitan hacerse fuertes. Han disputado 10 duelos esta campaña sumando únicamente 3 triunfos, 2 empates y han sido vencidos en 5 ocasiones.

Los Rojillos vienen de una dura derrota en la jornada pasada cuando visitaron al Barcelona siendo aplastados 4-0.

Por su parte, el Betis tampoco la está pasando bien cayendo muchos puestos tras un buen inicio, pero les urge volver a despertar. Ellos han cosechado 4 triunfos y han sido vencidos en los restantes 7 duelos.

Los Béticos vienen de una dura caída en la jornada pasada cuando, en casa, fueron superados 0-2 por el Eibar en duelo donde Andrés Guardado fue titular y Diego Lainez ingresó en los últimos 20 minutos.

Tanto el Osasuna como el Betis saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes quieren conseguir la victoria que les permita tomar un respiro tras el mal momento que están viviendo; en la tabla general encontramos a los Rojillos en la posición 16 con 11 puntos, mientras que los Béticos marchan quinceavos con 12 unidades en LaLiga. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Osasuna vs Betis.

