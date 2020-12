Tottenham vs Arsenal EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 11 Premier League 2020-2021

Gran partido nos espera este domingo 6 de diciembre siguiendo con la jornada 11 de la Premier League 2020-2021, cuando el Tottenham busque aprovechar su condición de local para sumar un triunfo que les permita consolidarse como líderes, pero recibirán a un Arsenal que llega urgido por ganar en el Tottenham Hotspur Stadium.

Hora y Canal Tottenham vs Arsenal

Sede: Tottenham Hotspur Stadium, Londres, Inglaterra

Hora: 4:30 pm de Inglaterra. 10:30 am de México y Centroamérica. 11:30 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 1:30 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 8:30 am PT / 11:30 am ET en Estados Unidos.

Canal: SKY Sports en Inglaterra, México y Centroamérica. ESPN en Sudamérica. Telemundo en Estados Unidos.

Tottenham vs Arsenal en VIVO

El cuadro del Tottenham ha tenido una gran campaña siendo uno de los protagonistas de la competencia al sumar 6 victorias, 3 empates y apenas han caído derrotados en una ocasión. En la jornada pasada igualaron 0-0 en su visita al Chelsea.

Los Spurs tuvieron actividad a media semana en la Europa League donde no pudieron vencer al LASK, como visitantes, al igualar 3-3 con goles de Gareth Bale, Heun-Mimn Son y Dele Alli.

Por su parte, el Arsenal ha tenido una campaña decepcionante y una muestra fue la derrota de la jornada pasada cuando, en casa, fueron superados 1-2 por los Wolves, eso los dejó con 4 triunfos, un empate y 5 partidos perdidos.

Los Gunners también tuvieron acción en la Europa League el jueves pasado cuando recibieron al Rapid Viena logrando una clara victoria 4-1 con anotaciones de Alexandre Lacazette, Pablo Mari, Eddie Nketiah y Emile Smith.

Tanto el Tottenham como el Arsenal saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de ganar para seguir en carrera por sus objetivos; en la tabla general encontramos a los Spurs como líderes con 21 puntos, mientras que los Gunners marchan en el puesto 14 con apenas 13 unidades en esta Liga Premier. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Tottenham vs Arsenal.

Tottenham vs Arsenal EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 11 Premier League 2020-2021