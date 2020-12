Lazio vs Brujas EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 6 Champions League 2020-21

Tweet on Twitter

Se abre la actividad de este martes 8 de diciembre en la última jornada de la fase de grupos de la Champions League 2020-2021 con un partidazo directo por la clasificación, cuando la Lazio busque aprovechar su condición de local para sumar y avanzar, pero tendrán que recibir al Brujas que saldrá volcado por la victoria en el Stadio Olimpico.

Hora y Canal Lazio vs Brujas

Sede: Stadio Olimpico, Roma, Italia

Hora: 6:55 pm de Italia. 11:55 am de México y Centroamérica. 12:55 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 2:55 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 9:55 am PT / 12:55 pm ET en Estados Unidos.

Canal: ESPN en Latinoamérica. Galavision en Estados Unidos.

Lazio vs Brujas en VIVO

El cuadro de la Lazio ha cumplido con una buena fase de grupos de la Champions al mantenerse invictos en 5 jornadas con 2 victorias y 3 empates, pero saben que deben mantener ese invicto para firmar su clasificación. En la jornada pasada visitaron al Borussia Dortmund igualando 1-1.

Las Águilas están teniendo un torneo algo irregular en la Serie A estando lejos del liderato. El pasado sábado visitaron al Spezia logrando doblegarlos 1-2 con goles de Ciro Immobile y Sergej Milinkovic.

Por su parte, Brujas ha tenido una buena fase de grupos manteniéndose con vida hasta esta última jornada. En la fecha pasada golearon 3-0 al Zenit para colocarse con 2 victorias, un empate y 2 partidos perdidos.

El Azul-Negro está cumpliendo con una gran campaña en la Liga de Bélgica donde pelea con todo por el liderato. El pasado sábado recibieron al Sint-Truiden logrando doblegarlos con solitaria anotación de David Okereke.

Tanto la Lazio como el Brujas saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de ganar y firmar su clasificación, no hay margen de error, el vencedor estará en octavos de final y el perdedor quedará eliminado, aunque las Águilas tienen la ventaja de que el empate también les daría el boleto a la fase final de la Champions League. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Lazio vs Brujas.

