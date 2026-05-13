Lazio vs Inter EN VIVO Hora y Canal Por Internet Final Coppa Italia 2025-26

Serie A

I Campioni d'Italia hanno vinto la Coppa Italia 🖤💙

One more victory 🏆🏆 pic.twitter.com/zTNv1fv0op — Inter ⭐⭐ (@Inter) May 13, 2026

¡Hay Final en Italia! Este miércoles Roma se paraliza porque la Lazio y el Inter de Milán se ven las caras en el Estadio Olímpico para definir al campeón de la Coppa Italia y aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

El reto es enorme. La Lazio no le gana al Inter desde agosto de 2022 y han perdido los últimos tres enfrentamientos en Roma por un marcador combinado de 11-0, pero en una final todo puede pasar.

Por un lado, llega el Inter de Cristian Chivu. Ya son campeones de la Serie A, pero ahora quieren el doblete doméstico, algo que no consiguen desde aquella mítica época de Mourinho hace 16 años. El Inter es una auténtica máquina de hacer goles: han anotado al menos dos veces en cada uno de sus últimos siete partidos y no pierden desde hace más de dos meses. El fin de semana pasado le pasaron por encima a la propia Lazio con un 3-0 contundente, así que llegan con la confianza por las nubes.

Pero la Lazio de Maurizio Sarri no se va a quedar de brazos cruzados. Para ellos, este partido lo es TODO. En la liga se han quedado cortos y la única forma que tienen de clasificar a competencias europeas el próximo año es levantando esta Copa. El camino de los romanos no ha sido nada fácil: eliminaron al Milan, al Bologna y al Atalanta, demostrando que en duelos de eliminación directa saben sufrir y ganar, incluso en penales.

¿Podrá el Inter sellar una temporada histórica con el doblete o la Lazio rescatará el año con un título frente a su gente?

Nuestro pronóstico: El Inter cumplirá con el doblete, sin embargo podría necesitar los tiempos extra o, incluso, los penales para conseguirlo. ¿Cuál es el tuyo?

Last modified: mayo 13, 2026