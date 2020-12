Fulham vs Liverpool EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 12 Premier League 2020-21

Buen partido tendremos este domingo 13 de diciembre siguiendo con la jornada 12 de la Premier League 2020-2021, cuando el Fulham busque aprovechar su condición de local para dar la campanada, pero la realidad es que necesitará algo más que suerte para vencer a un Liverpool que saldrá a imponer su jerarquía en el Craven Cottage.

Hora y Canal Fulham vs Liverpool

Sede: Craven Cottage, Fulham, Inglaterra

Hora: 4:30 pm de Inglaterra. 10:30 am de México y Centroamérica. 11:30 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 1:30 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 8:30 am PT / 11:30 am ET en Estados Unidos.

Canal: SKY Sports en Inglaterra, México y Centroamérica. ESPN en Sudamérica. Telemundo en Estados Unidos.

Fulham vs Liverpool en VIVO

El cuadro del Fulham ha tenido una campaña complicada que los tiene peleando por no caer en zona de descenso, ya que en 11 jornadas apenas han sumado 2 victorias, un empate y han perdido en 8 duelos, aunque es un hecho que han venido mejorando en las últimas semanas.

Los Cottagers vienen de una nueva derrota en la jornada pasada cuando visitaron al Manchester City siendo superados 2-0.

Por su parte, el Liverpool está teniendo una gran campaña manteniéndose en carrera por el título. En la jornada pasada golearon 4-0 a los Wolves para colocarse con 7 victorias, 3 empates y apenas han perdido en una ocasión.

Los Reds tuvieron actividad a media semana en la Champions League cuando visitaron al Midtjylland igualando 1-1, aunque en un duelo donde ya no peleaban nada al haber clasificado como líderes de su grupo.

Tanto el Fulham como el Liverpool saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes quieren conseguir la victoria que les permita dar un paso en la pelea por sus objetivos; en la tabla general encontramos a los Cottagers en la posición 17 con 7 puntos, mientras que los Reds marchan como co-líderes con 24 unidades en la Liga Premier. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Fulham vs Liverpool.

Fulham vs Liverpool EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 12 Premier League 2020-21