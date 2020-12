Betis vs Villarreal EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 13 Liga Española 2020-21

Seguimos con la actividad de este domingo 13 de diciembre en la cabalística jornada 13 d e la Liga Española 2020-2021, cuando el Betis busque aprovechar su condición de local para ligar triunfos y volver a pelear por boletos europeos, pero tendrán que recibir a un Villarreal que saldrá decidido a imponer su calidad en el Benito Villamarín.

Hora y Canal Betis vs Villarreal

Sede: Estadio Benito Villamarín, Sevilla, España

Hora: 4:15 pm de España. 9:15 am de México y Centroamérica. 10:15 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 12:15 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 7:15 am PT / 10:15 am ET en Estados Unidos.

Canal: SKY Sports en México y Centroamérica. DirecTV Sports en Sudamérica. beIN Sports en Estados Unidos.

Betis vs Villarreal en VIVO

El cuadro del Betis ha tenido una campaña irregular peleando en media tabla, por lo que en casa saben que es vital hacerse fuertes si quieren clasificar a competencias europeas. Después de 12 jornadas suman 5 victorias y han sido vencidos en 7 ocasiones.

Los Béticos vienen de una gran victoria en la jornada pasada cuando visitaron al Osasuna logrando doblegarlos 0-2 con anotaciones de Borja Iglesias y Juan Miranda, en duelo donde Diego Lainez no jugó y Andrés Guardado fue titular.

Por su parte, el Villarreal ha tenido un buen torneo manteniéndose en la pelea por los primeros puestos, ya que en 12 jornadas apenas han caído derrotados en una ocasión, sumando 5 victorias y 6 empates.

El Submarino Amarillo viene de un empate en la jornada pasada cuando recibieron a Elche igualando 0-0, también debieron jugar a media semana ante el Qarab en Europa League, pero su partido fue cancelado debido a un brote de Coronavirus en su rival.

Tanto el Betis como el Villarreal saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita dar un gran paso en la pelea por sus objetivos en este cierre de año; en la tabla general encontramos a los Béticos en la octava posición con 15 puntos, mientras que el Submarino Amarillo marcha tercero con 21 unidades en esta Liga Española. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Betis vs Villarreal.

