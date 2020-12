Genoa vs Juventus EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 11 Serie A 2020-21

Tweet on Twitter

Seguimos con las emociones de este domingo 13 de diciembre en la jornada 11 de la Serie A 2020-2021, cuando el Genoa busque aprovechar su condición de local intentando dar la gran campanada al recibir a una Juventus que saldrá decidido a imponer su jerarquía en la cancha del Luigi Ferraris.

Hora y Canal Genoa vs Juventus

Sede: Estadio Luigi Ferraris, Génova, Liguria, Italia

Hora: 6:00 pm de Italia. 11:00 am de México y Centroamérica. 12:00 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 2:00 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 9:00 am PT / 12:00 pm ET en Estados Unidos.

Canal: ESPN en Latinoamérica. ESPN+ en Estados Unidos.

Genoa vs Juventus en VIVO

El cuadro del Genoa está teniendo una campaña sumamente dura que los tiene hundidos en la tabla con la obligación de hacerse fuertes en casa. Después de 10 partidos apenas han ganado en una ocasión, con 3 empates y 9 partidos perdidos.

El Génova viene de un amargo empate en la jornada pasada cuando visitaron a la Fiorentina en un duelo en el que tomaron ventaja al 89 con gol de Marko Pjaca, pero los igualaron en tiempo de reposición para el 1-1 final.

Por su parte, la Juventus se mantiene como uno de los rivales a vencer, aunque se han quedado sin margen de error en la carrera por el título. En la jornada pasada sufrieron para vencer 2-1 al Torino y colocarse con 5 victorias y 5 empates en 10 fechas.

La Vecchia Signora viene de un gran desempeño a media semana en la Champions League donde visitaron al Barcelona logrando una aplastante victoria 0-3 con doblete de Cristiano Ronaldo y uno más de Weston McKennie para quedarse como líderes de su grupo.

Tanto el Genoa como la Juventus saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes quieren conseguir la victoria que les permita dar un paso en la pelea por sus objetivos que son diametralmente opuestos; en la tabla general encontramos a Il Grifone en la penúltima posición con 6 puntos, mientras que la Vecchia Signora marcha en el cuarto puesto con 20 unidades en esta Serie A. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Genoa vs Juventus.

