Napoli vs Sampdoria EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 11 Serie A 2020-21

Abrimos la actividad de este domingo 13 de diciembre siguiendo con la jornada 11 de la Serie A 2020-2021, cuando el Napoli busque aprovechar su condición de local para sumar un triunfo que los mantenga en la pelea por el título, no hay margen de error cuando reciban a una Sampdoria que intentará dar la campanada en su visita a San Paolo.

Hora y Canal Napoli vs Sampdoria

Sede: Estadio San Paolo, Nápoles, Italia

Hora: 3:00 pm de Italia. 8:00 am de México y Centroamérica. 9:00 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 11:00 am de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 7:00 am PT / 10:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: ESPN en Latinoamérica. ESPN+ en Estados Unidos.

Napoli vs Sampdoria en VIVO

El cuadro del Napoli está cumpliendo con una gran campaña manteniéndose en la pelea por el título. En la jornada pasada, con un gol del Chucky Lozano, lograron golear 0-4 al Crotone para colocarse con 7 triunfos y 3 descalabros.

Gli Azzurri tuvo actividad a media semana en la Europa League cuando recibieron a la Real Sociedad en un duelo donde Pitr Zielinski los puso al frente, pero tuvieron que conformarse con el 1-1 tras recibir gol en tiempo de reposición.

Por su parte, la Sampdoria ha tenido un torneo irregular peleando en media tabla, ya que después de 10 fechas han sumado 3 triunfos, 2 empates y han caído en 5 duelos, por lo que tienen mucho que mejorar si aspiran a sorprender.

Blucerchiati viene de una nueva derrota en la jornada pasada cuando recibieron al Milán siendo superados 1-2 a pesar de competir de buena manera.

Tanto el Napoli como la Sampdoria saben de la importancia de este partido dado que ambos tienen claros sus objetivos y necesitan apretar en esta recta final del año; en la tabla general encontramos a Gli Azzurri en la tercera posición con 20 puntos, mientras que Blucerchiati marcha doceavo con 11 unidades en esta Serie A. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Napoli vs Sampdoria.

Napoli vs Sampdoria EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 11 Serie A 2020-21