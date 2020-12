Las Vegas Raiders vs Los Angeles Chargers EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Semana 15 NFL 2020

Después de una dura derrota en un juego que podría haberlos impulsado a la posición de playoffs, Las Vegas Raiders tienen la oportunidad de volver a encarrilar su temporada en “Thursday Night Football” en un enfrentamiento divisional con Los Angeles Chargers.

El posicionamiento en los playoffs es más importante que nunca cuando la Semana 15 de la temporada de la NFL comienza en el Allegiant Stadium. Los Raiders se ubican noveno en la AFC con 7-6, pero están solo un juego detrás de los Dolphins y Ravens, de siete cabezas de serie, ambos 8-5. Tendrán la oportunidad de vencer a Miami y tomar el desempate la semana que viene y tendrán el desempate sobre Baltimore si terminan con el mismo récord.

El domingo pasado fue una oportunidad de oro para los Raiders ya que jugaron contra los Colts, el equipo que estaba un juego por delante de ellos por el último puesto de comodín de la AFC. Al perder 44-27 como visitantes, los Raiders no solo no lograron ascender en la clasificación, sino que también perdieron un desempate potencialmente crucial con un equipo por delante de ellos en la clasificación.

Los Chargers están fuera de los playoffs con 4-9, pero ganaron un partido cerrado poco común la semana pasada, una victoria de 20-17 sobre los Falcons que mejoró su récord en juegos de un marcador a 3-7. Aún así, no estuvo exento de dolores de cabeza y drama. El equipo no pudo anotar desde la yarda ocho en los últimos segundos de la primera mitad porque perdió la cuenta del down y el tiempo. El entrenador en jefe Anthony Lynn no puede seguir haciendo que su equipo cometa estos errores descuidados si quiere mantener su trabajo.

La historia nos dice que este será un juego cerrado. Los Raiders han ganado tres partidos consecutivos, incluida una victoria como visitante por 31-26 en la Semana 9, pero cada uno se ha decidido por un puntaje o menos. ¿Continuará eso el jueves? Echemos un vistazo a las claves del enfrentamiento.

Hora y Canal Raiders vs Chargers

Inicio: jueves 17 de diciembre a las 5.20 p.m. PT / 8:20 p.m. ET en Estados Unidos. 7:20 p.m. en México.

TV: FOX / NFL Network / Amazon Prime en Estados Unidos. Fox Sports en México.

Spread: Raiders -3

Tres cosas a tener en cuenta

1. ¿Puede Derek Carr detener su problema de pérdida de balón?

Los Raiders han sido uno de los equipos con más racha en el fútbol, ​​y Carr es una gran razón para ello. Está haciendo grandes números de pases: Carr está entre los 10 primeros en yardas ajustadas por intento (8.0), índice de pasador (102.1) y tasa de pases completos (68.2 por ciento), pero no puede evitar toser el balón. Lidera la NFL con 11 balones sueltos y ha agregado siete selecciones.

Las pérdidas de balón han sido un problema especialmente notable en los últimos cuatro juegos, durante los cuales los Raiders han ido 1-3. Lanzó al menos una selección en cada juego y falló asombrosamente tres veces contra los Falcons. Las Vegas tiene marca de 7-3 cuando tiene una o menos pérdidas de balón y 0-3 cuando comete múltiples obsequios.

Los Chargers han sido bastante medios en este departamento en 2020. Están empatados en el puesto 19 con nueve intercepciones y empatados en el puesto 20 con seis recuperaciones de balón suelto. Sin embargo, han forzado un trío de pérdidas de balón en dos de sus últimos tres partidos. Más importante que acumular grandes totales de yardas para Carr será proteger la pelota como lo hizo en su reunión de noviembre: un balón suelto pero sin intercepciones.

2. ¿Será este finalmente el juego revolucionario de Austin Ekeler?

Los Ángeles se sintió confiado al permitir que Melvin Gordon III pasara la temporada baja gracias a Ekeler, a quien le dieron un contrato de cuatro años y $ 24.5 millones. Sin embargo, ha tenido una temporada 2020 difícil mientras lidiaba con una lesión en el tendón de la corva.

Ekeler aún no ha alcanzado las 100 yardas en ningún juego de esta temporada, aunque corrió para un total combinado de 177 yardas en sus primeros dos juegos. Sin embargo, ha mejorado constantemente desde que regresó de la reserva de lesionados en la semana 12. Ha aumentado sus yardas por acarreo de 3.1 a 4.5 a 5.3 la semana pasada, todo mientras recibía al menos nueve dianas en cada juego también.

El partido del jueves contra Las Vegas podría ser una oportunidad para romper la marca del siglo por segunda vez en su carrera. Los Raiders están cediendo 4.7 yardas por acarreo esta temporada, la tercera peor marca en la NFL, y han permitido corredores de 100 yardas en semanas consecutivas. Hacerlo no solo sería una buena pluma en la gorra de Ekeler, sino que también ayudaría a los Chargers a controlar el reloj en la carretera.

3. Anthony Lynn entrenando para su trabajo

Lynn no entró en la temporada en el asiento caliente, pero encontró su camino con error tras error inexcusable. Si los Chargers no hubieran regresado para vencer a los Falcons la semana pasada después de la debacle del medio tiempo, es posible que no hubiera sobrevivido como entrenador esta semana.

El entrenador en jefe de cuarto año tendrá mucho trabajo por delante si quiere mantener sus trabajos; Los apostadores lo tienen como el entrenador con más probabilidades de ser despedido. Dividir los cuatro juegos restantes para mejorar el récord de 5-11 de la temporada pasada sería un comienzo, pero la gestión competente del reloj y el juego concentrado también serán clave.

En su juego del mes pasado, los Chargers superaron a los Raiders 440-320 y dominaron el tiempo de posesión 34:44 a 25:16. Ambos equipos tuvieron una pérdida de balón y convirtieron aproximadamente la mitad de sus intentos de tercera oportunidad. ¿Una gran diferencia? Los Chargers tuvieron tres penales más que los Raiders para 35 yardas más. Eliminar esos errores el jueves será crucial para ganar y mantener el trabajo de Lynn.

Las Vegas Raiders vs Los Angeles Chargers en VIVO

El fuerte juego del novato Justin Herbert les da a los Chargers espacio para el optimismo en el futuro, pero han tenido problemas para convertir los buenos totales de yardas (octava ofensiva total, novena defensa total) en totales de anotaciones equivalentes (22a ofensiva de puntuación, 27a defensa de puntuación). Hasta que muestren una mejora, Las Vegas debe ser considerada un sólido favorito en casa.

Los Raiders tienen un calendario restante manejable con los Chargers, los Dolphins y un viaje por carretera a Denver, pero probablemente necesitarán ganar para llegar a los playoffs. Deberían poder limitar las pérdidas de balón en su mayor parte el jueves y obtener una victoria crucial en casa.

Predicción: Raiders 30, Chargers 24