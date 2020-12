Porto vs Benfica EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Supercopa de Portugal 2020

Tweet on Twitter

Gran partido tendremos este miércoles 23 de diciembre cuando se dispute la Supercopa de Portugal 2020 donde el Porto buscará llevarse el trofeo a casa, pero tendrá que medirse al Benfica que también saldrá con la misión de llevarse el triunfo y el título en la cancha del Municipal de Aveiro.

Hora y Canal Porto vs Benfica

Sede: Estadio Municipal de Aveiro, Aveiro, Portugal

Hora: 8:45 pm de Portugal. 2:45 pm de México y Centroamérica. 3:45 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 5:45 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 12:45 pm PT / 3:45 pm ET en Estados Unidos

Canal: RTP en Portugal. RTPi en Estados Unidos. MVSTV en México.

Porto vs Benfica en VIVO

El cuadro de Porto llega a esta Supercopa con la misión de quedarse con el triplete, ya que se coronó campeón tanto de la Primeira Liga como de la Copa de Portugal en la edición 2019-2020.

Los Dragones están teniendo un desempeño algo irregular en la Primeira Liga donde marchan en la tercera posición. Vienen de un buen triunfo el domingo pasado cuando, en casa, lograron vencer 2-0 al Nacional con anotaciones de Sergio Oliveira y Moussa Marega, en duelo donde el Tecatito Corona inició de titular.

Por su parte, el Benfica se quedó con ambos subcampeonatos de Liga y Copa, por lo que en esta Supercopa saldrá con sed de revancha intentando quedarse, al menos, con este título.

Las Águilas están teniendo un buen torneo en la Primeira Liga donde se mantienen en la pelea por el liderato. El pasado domingo visitaron al Gil Vicente logrando vencerlos 0-2 gracias a un autogol y anotación de Everton Sousa.

Tanto el Porto como el Benfica saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes quieren conseguir la victoria que les permita alzarse con el título, hay que recordar que no hay margen de error, este miércoles tiene que haber campeón. En los pronósticos no hay un claro favorito, las Águilas parecen llegar mejor, pero sabemos de la calidad de los Dragones. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Porto vs Benfica.

Porto vs Benfica EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Supercopa de Portugal 2020