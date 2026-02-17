Benfica vs Real Madrid EN VIVO Hora y Canal Por Internet Playoffs Champions League 2025-26

Copas Internacionales

El SL Benfica recibe al Real Madrid este martes en el Estadio da Luz, en la ida de los playoffs de la Champions League. Un duelo de alto voltaje entre dos históricos con cuentas pendientes.

🔴 Benfica: confianza y fortaleza en casa

Las Águilas avanzaron a esta ronda tras terminar 24º en la fase liguera, clasificando por diferencia de goles. Su campaña fue irregular (3 victorias y 5 derrotas), pero dejó un mensaje claro: son capaces de competir ante cualquiera.

La prueba fue el triunfo 4-2 ante el Real Madrid, resultado que demostró su poder ofensivo y su capacidad para castigar errores defensivos.

El equipo de José Mourinho llega en buen momento, con cuatro victorias en sus últimos cinco partidos, incluyendo un 2-1 ante Santa Clara. Además, en casa suele crecer y el Da Luz será un factor clave.

En Champions marcaron 10 goles y recibieron 12, números que reflejan un equipo peligroso arriba, pero vulnerable atrás.

⚪ Real Madrid: experiencia y reacción

El Madrid terminó 9º en la fase liguera con 15 puntos (5 victorias y 3 derrotas). Anotó 21 goles, pero también encajó 12, mostrando altibajos defensivos poco habituales.

Llega a Lisboa tras golear 4-1 a la Real Sociedad, con doblete de Vinícius Jr., y acumula cuatro triunfos en sus últimos cinco partidos. Sin embargo, en Champions su reciente balance es irregular (2 victorias y 3 derrotas).

La derrota 4-2 ante Benfica aún pesa, y el equipo dirigido por Álvaro Arbeloa sabe que no puede permitirse repetir errores, especialmente en una eliminatoria directa.

⚖️ Claves del partido

Benfica ya demostró que puede hacer daño.

Real Madrid tiene más experiencia en noches decisivas.

Ambos equipos combinan gran potencial ofensivo con fragilidades defensivas.

Se espera un partido intenso, aunque esta vez el Madrid podría apostar por mayor control y disciplina táctica.

📊 Pronóstico

La jerarquía y experiencia europea suelen marcar diferencia en estas instancias.

Pronóstico: Benfica 0-2 Real Madrid.

Los blancos toman ventaja en Lisboa con autoridad y eficacia.

Last modified: febrero 17, 2026