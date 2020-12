New Orleans Saints vs Minnesota Vikings EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Semana 16 NFL 2020

Tweet on Twitter

Los Minnesota Vikings y los New Orleans Saints se enfrentarán en el Mercedes-Benz Superdome el día de Navidad y ambos equipos esperan lograr una victoria. Ambos equipos ingresan a esta reunión especial de vacaciones tratando de romper rachas de dos derrotas.

Minnesota (6-8) cayó en casa ante Chicago el domingo pasado, perdiendo 33-27. Los Vikings no solo están detrás de los Bears en la clasificación de la NFC Norte, sino que también están dos juegos detrás de los Cardinals, quienes actualmente tienen el último puesto de comodín. Este es un juego que debe ganar si Minnesota quiere tener un atisbo de esperanza de colarse en los playoffs.

New Orleans (10-4) también ha perdido dos seguidos tras la victoria de Kansas City por 32-29 en el Superdome el domingo pasado. Drew Brees regresó después de perderse cuatro juegos con un pulmón perforado y 11 costillas rotas, pero mostró mucho óxido al principio y, a pesar de una recuperación tardía, los Chiefs pudieron aguantar. Los Saints están detrás de Green Bay por el codiciado primer clasificado y el adiós de la primera ronda, mientras que su ventaja en la NFC Sur sobre Tampa Bay se ha reducido a solo un juego. Pero la buena noticia es que New Orleans ya ha logrado su boleto de postemporada y puede asegurar el título de división con una victoria sobre Minnesota.

Esta será la cuarta vez que estos equipos se enfrenten entre sí en las últimas cuatro temporadas. Dos de estos enfrentamientos han tenido lugar en los playoffs, incluido el más reciente de la temporada pasada cuando los Vikings derrotaron a los Saints 26-20 en la Ronda de Comodines.

Hora y Canal Saints vs Vikings

Inicio: viernes 25 de diciembre a la 1:30 p.m. PT / 4:30 p.m. ET en Estados Unidos. 3:30 p.m. en México.

TV: FOX en Estados Unidos. Fox Sports en México.

Spread: Saints -7

Tres cosas a tener en cuenta

1. ¿Drew Brees tiene receptores abiertos confiables?

Debido a lesiones y protocolos COVID-19, los receptores abiertos iniciales han variado mucho para New Orleans. Ninguno ha comenzado todos los partidos. Los Saints se han visto obligados a elevar a los receptores del equipo de práctica, pero aún no han tenido mucho éxito con ninguno de ellos.

Tre’Quan Smith es el único receptor abierto que ha aparecido en todos los juegos (hizo 10 aperturas) hasta ahora. Esta temporada, ha atrapado 34 pases para 448 yardas y cuatro touchdowns. Salió del partido de la semana pasada contra Kansas City con una lesión en el tobillo y su estado está muy en el aire.

Emmanuel Sanders, la gran adquisición de temporada baja en la posición, ha aparecido en 12 juegos esta temporada. Ha hecho solo tres aperturas, pero aún ocupa el segundo lugar en el equipo en recepciones (48) y yardas recibiendo (580), junto con cuatro touchdowns.

Michael Thomas, el actual Jugador Ofensivo del Año de la NFL, ha jugado solo siete partidos hasta este momento. Está al día en la lista de reservas de lesionados, ya que el equipo espera poder recuperarse por completo de su lesión de tobillo para los playoffs. Incluso con las lesiones, Thomas es tercero en el equipo en recepciones (40), lo que subraya el problema de profundidad de New Orleans.

Brees tiene al ala cerrada Jared Cook (seis recepciones de touchdown, la más alta del equipo) y, por supuesto, al corredor Alvin Kamara (lidera en recepciones y yardas) para lanzar, pero alguien más en la lista necesita intensificar para forzar a las defensas a cambiar. sus esquemas de cobertura. Minnesota ciertamente puede ser lanzado (252.4 ypg, 27 TDs, 12 INTs); Brees solo necesita tener tiempo para encontrar un receptor abierto.

2. ¿Puede alguno de los backs defensivos de los Saints contener a Justin Jefferson?

Por otro lado, Minnesota ha encontrado su arma más nueva en el juego aéreo. Jefferson, la selección de primera ronda del equipo, está defendiendo el premio al Novato Ofensivo del Año de la NFL de Associated Press. El ex LSU Tiger está armando un debut histórico con 73 recepciones para 1,182 yardas y siete touchdowns. Es octavo en la NFL en yardas y tiene un promedio de 16.2 yardas por recepción. Ha tenido seis juegos de recepción de 100 yardas, dos más que New Orleans como equipo.

Defensivamente, tres receptores abiertos han registrado 100 o más yardas recibidas contra los Saints esta temporada: Allen Lazard de Green Bay (6 recepciones, 146 yardas, 1 touchdown), Mike Williams de Los Angeles Chargers (5 recepciones, 109 yardas, 2 touchdowns) y Calvin Ridley de Atlanta (5 recepciones, 108 yardas). (El ala cerrada de Las Vegas, Darren Waller, también registró un juego de 100 yardas contra Nueva Orleans).

A New Orleans le ha ido bastante bien en general contra el pase esta temporada, ocupando el quinto lugar con 210.9 yardas por juego permitido. Pero los equipos también han dicho cierto éxito en el aire contra los Saints, como lo demuestran los 25 pases de touchdown entregados en comparación con las 13 intercepciones. La semana pasada, Patrick Mahomes lanzó para 254 yardas y tres touchdowns cuando Kansas City registró 411 yardas totales en 92 jugadas, dominando el tiempo de posesión al retener el balón durante más de 41 minutos.

La ofensiva de Minnesota no está al mismo nivel que los campeones defensores del Super Bowl, pero Jefferson y su compañero Adam Thielen le dan a Kirk Cousins ​​dos opciones confiables y explosivas para lanzar, y eso es antes de llevar a Dalvin Cook, el segundo corredor de la liga, cuenta.

3. ¿Podrán los Vikings proteger a Cousins?

La protección de pase es siempre una clave para cualquier equipo que se enfrente a los Saints. Nueva Orleans está empatada en el sexto lugar de la liga con 40 capturas, incluidas cuatro de Mahomes el domingo pasado. Trey Hendrickson ha disfrutado de una gran temporada, empatado en el segundo lugar de la NFL con 12.5 capturas. Él y Cameron Jordan se han ganado la vida en el backfield de los oponentes esta temporada, cada uno con 11 tacleadas por derrota.

Cousins ​​ha sido capturado 34 veces, en el 7.2 por ciento de sus intentos de pase. Pero en el caso de Cousins, es más que perder yardas en capturas. Es el efecto acumulativo que la presión puede tener sobre él. Cousins ​​está teniendo una temporada sólida con 3,569 yardas aéreas y 29 touchdowns, pero también ha cometido 18 pérdidas de balón, incluidas 13 intercepciones (empatado en el segundo lugar). Si los Saints logran cerrarle el bolsillo, podrían producirse más errores.

New Orleans Saints vs Minnesota Vikings en VIVO

Las esperanzas de postemporada de Minnesota son como un hilo delgado que sostiene un adorno pesado en un árbol de Navidad. No hará falta mucho para que eso se rompa y los sueños de los Vikings de llegar a los playoffs se hagan añicos. Para evitar la eliminación, no solo deben vencer a los Saints en su propio edificio, sino también obtener ayuda de San Francisco (en Arizona) y Jacksonville (contra Chicago).

New Orleans se desploma, pero permanece en una posición envidiable. Una victoria sobre los Vikings y uno de sus regalos de Navidad será otro título de la NFC Sur. Drew Brees y compañía no tienen intención de permitir que Minnesota arruine sus planes esta vez.

Predicción: Saints 34, Vikings 24