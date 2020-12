Betis vs Sevilla EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 17 Liga Española 2020-21

Partidazo de poder a poder tendremos este sábado 2 de enero con el Derby Andaluz por la jornada 17 de la Liga Española 2020-2021, donde el Betis buscará aprovechar su condición de local para sumar un triunfo que los mantenga en carrera por Europa, pero recibirán a Sevilla que saldrá a imponer su calidad en su visita al Benito Villamarín.

Hora y Canal Betis vs Sevilla

Sede: Estadio Benito Villamarin, Sevilla, España

Hora: 4:15 pm de España. 9:15 am de México y Centroamérica. 10:15 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 12:15 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 7:15 am PT / 10:15 am ET en Estados Unidos.

Canal: SKY Sports en México y Centroamérica. ESPN en Sudamérica. beIN Sports en Estados Unidos.

Betis vs Sevilla en VIVO

El cuadro del Betis está teniendo un torneo sumamente irregular y sus números son muestra clara, ya que después de 16 jornadas suman 6 victorias, un empate y han sido vencidos en 9 ocasiones, por lo que en casa saben que no hay margen de error.

Los Béticos vienen de una dura derrota en la jornada pasada cuando visitaron al Levante siendo vencidos 4-3 a pesar del doblete de Sergio Canales y el buen partido de Diego Lainez que entró como revulsivo cuando caían 4-1.

Por su parte, el Sevilla está cumpliendo con un buen torneo manteniéndose entre los protagonistas, pero saben que no hay margen de error. Ellos suman 8 triunfos, par de empates y 4 partidos perdidos.

Los Nervionenses vienen de un buen triunfo en la jornada pasada cuando recibieron al Villarreal logrando doblegarlos 2-0 con goles de Lucas Ocampos y Youssef En-Nesyri.

Tanto el Betis como el Sevilla saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de ganar para arrancar el año con el pie derecho y con la motivación a tope; en la tabla general encontramos a los Béticos en la décima posición con 19 puntos, mientras que los Nervionenses marchan cuartos con 26 unidades y dos juegos pendientes en LaLiga. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Betis vs Sevilla.

Betis vs Sevilla EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 17 Liga Española 2020-21