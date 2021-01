Brighton vs Wolves EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 17 Premier League 2020-21

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Partido muy importante tendremos este sábado 2 de enero siguiendo con la jornada 17 de la Premier League 2020-2021, cuando el Brighton busque aprovechar su condición de local para sumar un triunfo que les de un respiro en la lucha por la salvación, pero recibirán a unos Wolves que llegan urgidos de quedarse con el botín en el Falmer Stadium.

Hora y Canal Brighton vs Wolves

Sede: Falmer Stadium, Brighton & Hove, Sussex del Este

Hora: 5:30 pm de Inglaterra. 11:30 am de México y Centroamérica. 12:30 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 2:30 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 9:30 am PT / 12:30 pm ET en Estados Unidos.

Canal: SKY Sports en Inglaterra, México y Centroamérica. DirecTV Sports en Sudamérica. NBC Sports en Estados Unidos.

Brighton vs Wolves en VIVO

El cuadro del Brighton está teniendo una campaña complicada que los tiene peleando el borde de la zona de descenso, ya que en 16 jornadas apenas suman 2 triunfos, por 7 empates y han sido vencidos en 7 ocasiones.

Las Gaviotas vienen de un duro descalabro en la jornada pasada cuando compitieron, pero terminaron cayendo 0-1 ante el Arsenal, por lo que les urge reaccionar.

Por su parte, los Wolves siguen pasando muchos problemas sin Raúl Jiménez en la cancha y se han rezagado en la pelea por Europa. Ellos suman 6 victorias, 3 empates y han perdido en 7 duelos.

Los Lobos vienen de un durísimo descalabro en la jornada pasada cuando visitaron al Manchester United en un duelo realmente parejo que parecía concluir con un empate a cero, pero un gol al 90+3 los dejó con las manos vacías.

Tanto el Brighton como los Wolves saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes quieren conseguir la victoria que les permita dar un paso en la pelea por sus objetivos en este arranque de año; en la tabla general encontramos a las Gaviotas en la posición 17 con 13 puntos, mientras que los Lobos son doceavos con 21 unidades en esta Liga Premier. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Brighton vs Wolves.

Brighton vs Wolves EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 17 Premier League 2020-21