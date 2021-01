Chicago Bears vs Green Bay Packers EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Semana 17 NFL 2021

Tweet on Twitter

Todo se reduce a esto … la rivalidad más antigua de la NFL saldrá al campo para la Semana 17 con mucho en juego. Los Chicago Bears (8-7) reciben a los Green Bay Packers (12-3) en Soldier Field el domingo y las apuestas no podrían ser más altas. Los Bears buscan reclamar un lugar en el comodín, mientras que los Packers esperan asegurar el sembrado No. 1 y el descanso de primera ronda en el cuadro de la NFC.

Esta no es la primera vez que estos equipos se enfrentan a implicaciones importantes en la postemporada. Esto sucedió más recientemente en las temporadas 2013 y 2010, pero la reunión de esta semana es un poco diferente. Chicago no solo quiere regresar a la postemporada, sino que los Bears también quieren demostrar que son verdaderos contendientes. Quieren que los tomen en serio, quieren respeto y, lo que es más importante, quieren vengarse de sus archirrivales. Este podría ser el partido más físico de la temporada para ambos equipos.

Hora y Canal Bears vs Packers

Inicio: domingo 3 de enero a la 1:25 p.m. PT / 4:25 p.m. ET en Estados Unidos.

TV: FOX en Estados Unidos. Fox Sports en México.

Spread: Packers -5

Tres cosas a tener en cuenta

1. Gana y avanzas

Es así de simple para los Bears, aunque aún podrían avanzar con una derrota si Arizona también pierde ante Los Angeles Rams. Chicago está en esta posición después de cambiar las cosas luego de una racha de seis derrotas consecutivas. Desde entonces, los Bears han ganado tres al hilo y están jugando su mejor fútbol de la temporada. Ambos lados de la pelota han estado haciendo el trabajo, pero especialmente la ofensiva con tres juegos consecutivos de 30 o más puntos. La última vez que Chicago hizo eso fue en 1965.

Pero si bien las tres fases del juego han estado jugando bien para los Bears, vencer a los Packers requerirá su mejor esfuerzo de la temporada. Green Bay ha ganado cinco al hilo, cuenta con la ofensiva con mayor anotación de la NFL (31.6 puntos por partido), un favorito al Jugador Más Valioso en Aaron Rodgers, y ha ganado tres al hilo contra Chicago. De hecho, la racha ganadora actual de los Packers comenzó en la Semana 12 cuando perdieron 41 puntos sobre los Bears en Lambeau Field.

2. También hay mucho en juego para Green Bay

Rodgers y compañía también están ansiosos por este juego, especialmente porque tienen algo por lo que jugar. Una victoria el domingo asegura el primer sembrado de la NFC y el codiciado adiós de primera ronda que viene con él. A pesar de todo el éxito de Rodgers durante su carrera en el Salón de la Fama, nunca ha tenido la ventaja de local durante los playoffs.

Y esta no es la primera vez que la rivalidad más antigua de la NFL ha tenido implicaciones en la postemporada. Y, lamentablemente, la historia no está del lado de los Bears en ese sentido.

En la semana 17 de la temporada 2013, los Bears recibieron a los Packers en Soldier Field con el título de la división en juego y un puesto de comodín no era una opción. Chicago se aferró a un 28-27 al final del último cuarto cuando ocurrió la infame “jugada de Chris Conte”, en la que Randall Cobb se quedó abierto para un touchdown de 48 yardas que ganó el juego y la NFC Norte para Green Bay y mantuvo la Osos fuera de la postemporada.

En la última semana de la temporada regular de 2010, Chicago fue al Lambeau Field como campeón de la NFC Norte con la oportunidad de mantener a Green Bay fuera de los playoffs. Pero los Packers estuvieron a la altura de la ocasión venciendo a los Bears 10-3 para asegurar el último puesto de comodín. Los dos equipos se enfrentarían unas semanas más tarde en el Juego de Campeonato de la NFC. Green Bay volvió a ganar, esta vez 21-14 en Soldier Field, y luego derrotaría a Pittsburgh en el Super Bowl XLV.

Los Packers ingresan al juego del domingo con otra oportunidad de negar a los Bears en su propio campo de juego, mientras que Chicago no solo puede marcar su boleto a los playoffs, sino que también hace que el camino de Green Bay sea un poco más difícil en el proceso.

3. Centro de atención del mariscal de campo

Rodgers ha sido una espina constante en el costado de los Bears a lo largo de su carrera. Tiene marca de 20-5 contra Chicago, incluida la victoria del Juego de Campeonato de la NFC antes mencionada. En 24 enfrentamientos de temporada regular, Rodgers ha registrado una ridícula proporción de touchdown a intercepción de 51:10. Tuvo cuatro pases de touchdown en el primer encuentro de los equipos en la Semana 12 cuando Green Bay dominó 41-25 en casa.

Rodgers no tiene que hacerlo todo solo, ya que Aaron Jones ha producido otra temporada de 1,000 yardas y Davante Adams lidera la liga con 17 pases de touchdown. Pero en general, los Packers van como lo hace su mariscal de campo. El domingo, Rodgers no contará con el tackle izquierdo David Bakhtiari, quien se lesionó en la práctica de esta semana. El equipo cree que el tres veces Pro Bowler y uno de los mejores en su posición puede haberse roto el ligamento cruzado anterior. La protección de pase y una gran dependencia de la acción del juego han sido claves para el éxito ofensivo de Green Bay esta temporada, ya que Rodgers ha sido capturado solo 19 veces a pesar de que intentó más de 500 pases.

Chicago se ubica en el medio de la liga en capturas (34) este año y no registró una contra Rodgers en el primer encuentro, pero puede esperar que el coordinador defensivo Chuck Pagano presione la línea ofensiva reorganizada de los Packers temprano para intentar lanzar No 12 fuera de su juego.

Por otro lado, mientras las preguntas sobre su futuro con los Bears se arremolinan, Mitchell Trubisky ha estado guardando lo mejor para el final. Después de perder su puesto titular ante Nick Foles a principios de la temporada, Trubisky lanzó seis pases de touchdown y corrió por otro mientras completaba el 71 por ciento de sus pases en los últimos tres juegos. Ha sido interceptado solo dos veces (en 89 intentos de pase) y solo capturó cinco capturas durante este tiempo, sin parecerse en nada al mariscal de campo que comenzó la temporada.

Al igual que Rodgers, Trubisky ha recibido mucha ayuda, sobre todo del corredor David Montgomery, quien ha corrido para 354 yardas con cuatro touchdowns en los últimos tres juegos. Y dependiendo de a quién le preguntes, su futuro está directamente relacionado con el resultado del partido del domingo. Entonces, como lo hizo hace tres semanas cuando superó a su compañero de clase en el draft de 2017, Deshaun Watson, ¿puede Trubisky una vez más estar a la altura de las circunstancias y ayudar a llevar a los Bears a los playoffs al derrotar a Rodgers y a los despreciados Packers?

Chicago Bears vs Green Bay Packers en VIVO

Los Packers han ganado tres partidos consecutivos y 12 de los últimos 15 encuentros con los Bears. Su primer encuentro esta temporada fue completamente dominado por Green Bay, ya que una vez más Aaron Rodgers se salió con la suya con la defensiva de Chicago. Ambos equipos ingresan a este juego con impulso, pero ¿podría la ausencia del tackle izquierdo David Bakhtiari ser lo que finalmente arroje a Rodgers y a la ofensiva fuera de su juego? Los Bears pueden estar jugando su mejor fútbol de la temporada, pero los Packers, particularmente Rodgers, parecen tener su número. Chicago dará una mejor pelea esta vez, pero no será suficiente para evitar que Green Bay asegure el sembrado No. 1 en la NFC. Los Bears serán relegados a observar el marcador con la esperanza de que los Rams puedan vencer a los Cardinals para que Chicago aún pueda regresar a los playoffs.

Predicción: Packers 28, Bears 24