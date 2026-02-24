Written by: febrero 24, 2026 Copas Internacionales

Newcastle vs Qarabag EN VIVO Hora y Canal Por Internet Playoffs Champions League 2025-26

La eliminatoria entre Newcastle United y Qarabag FK está prácticamente definida tras el contundente 6-1 de los ingleses en la ida. En St James’ Park, el equipo de Eddie Howe solo debe completar el trámite para avanzar a octavos.

El gran protagonista fue Anthony Gordon, autor de cuatro goles en el primer partido y ya máximo anotador histórico del club en una campaña de Champions (10 tantos). Las estadísticas respaldan a las Urracas: en 91 ocasiones previas en las que un equipo ganó la ida por cinco o más goles en Europa, ese equipo siempre avanzó.

Eso sí, Newcastle no llega en su mejor momento en casa, con tres derrotas en sus últimos cuatro partidos como local y cierta fragilidad defensiva reciente.

Por su parte, el Qarabag FK, dirigido por Qurban Qurbanov, ha competido con dignidad en esta Champions, pero sus problemas defensivos han sido evidentes: viene de recibir seis goles en partidos consecutivos en el torneo y nunca ha vencido a un club inglés en competiciones europeas.

Pronóstico: Con la eliminatoria sentenciada y la diferencia de calidad evidente, se espera un triunfo cómodo de Newcastle para sellar su pase.
👉 Newcastle United 3-0 Qarabag FK (9-1 global).

