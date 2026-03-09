Written by: marzo 9, 2026 Copas Internacionales

Newcastle vs Barcelona EN VIVO Hora y Canal Por Internet Octavos de Final Champions League 2025-26

Newcastle vs Barcelona

¡Duelo de titanes en el noreste de Inglaterra! Este martes, el estadio St James’ Park se viste de gala para un choque eléctrico: el Newcastle United recibe al Barcelona en la ida de los octavos de final de la Champions League. Es una noche histórica para las ‘Urracas’, que por primera vez en su historia disputan una fase de eliminación directa en este torneo.

El Newcastle de Eddie Howe llega tras aplastar al Qarabag en el Playoff, pero su realidad en la Premier ha sido una montaña rusa de goles en ambas porterías. Por su parte, el Barcelona de Hansi Flick llega en un momento de solidez defensiva impresionante, con Lamine Yamal en plan estelar y con el recuerdo fresco de haber ganado ya en este estadio durante la fase de liga con doblete de Marcus Rashford.

¿Podrá la pasión de St James’ Park frenar la jerarquía culé o el Barça sentenciará su pase desde Inglaterra?

Mi pronóstico: Será un partido de ida y vuelta, pero la experiencia del Barça pesará. Gana el Barcelona 2-1. ¿Ustedes qué dicen? ¿Habrá sorpresa de las Urracas o triunfo blaugrana? ¡Los leo!

Last modified: marzo 9, 2026
