Barcelona vs Newcastle EN VIVO Hora y Canal Por Internet Octavos de Final Champions League 2025-26

Copas Internacionales

La UEFA Champions League vive otra noche decisiva este miércoles cuando el FC Barcelona reciba al Newcastle United en el Spotify Camp Nou para definir quién avanzará a los cuartos de final del torneo.

Después del empate 1-1 en el partido de ida en Inglaterra, la eliminatoria llega completamente abierta. Todo se decidirá en Barcelona, donde ambos equipos buscarán dar el golpe definitivo para mantenerse en la pelea por el título europeo.

Barcelona llega en gran momento

El equipo dirigido por Hansi Flick atraviesa un gran momento tanto en Europa como en el campeonato local.

El conjunto blaugrana viene de una victoria contundente frente al Sevilla FC en LaLiga, resultado que le permitió consolidarse como líder del torneo español.

En el partido de ida de esta eliminatoria, el joven talento Lamine Yamal fue el héroe del Barcelona al marcar un penal en los minutos finales que dejó la serie igualada.

A nivel ofensivo, el Barça ha mostrado una gran capacidad goleadora durante la Champions. Sin embargo, uno de los puntos a mejorar ha sido su solidez defensiva, ya que en varios partidos europeos le ha costado mantener su portería en cero.

Newcastle busca hacer historia en Europa

El Newcastle United llega con ilusión y confianza a este partido decisivo. El equipo dirigido por Eddie Howe viene de conseguir una victoria importante como visitante frente al Chelsea FC en la Premier League.

Para el club inglés, este partido representa una oportunidad histórica, ya que nunca han logrado superar los octavos de final en la Champions League.

El Newcastle se caracteriza por su solidez defensiva y su capacidad para aprovechar los espacios al contragolpe. En ataque, uno de los jugadores más peligrosos es Anthony Gordon, quien puede marcar diferencias en partidos de alta intensidad.

Una eliminatoria abierta hasta el final

Con el empate en el partido de ida, el duelo en el Camp Nou promete ser intenso y muy disputado. El Barcelona intentará imponer su estilo de posesión y aprovechar el apoyo de su afición, mientras que el Newcastle buscará resistir y golpear en los momentos clave.

La serie tiene todos los ingredientes para ofrecer un partido emocionante con opciones para ambos equipos.

¿A qué hora juegan Barcelona vs Newcastle?

Partido: Barcelona vs Newcastle

Barcelona vs Newcastle Competencia: UEFA Champions League – octavos de final (vuelta)

UEFA Champions League – octavos de final (vuelta) Estadio: Spotify Camp Nou, Barcelona

Spotify Camp Nou, Barcelona Fecha: miércoles

miércoles Hora: 2:00 PM (hora del centro de México)

Pronóstico Barcelona vs Newcastle

Sobre el papel, el Barcelona parte como favorito gracias a su calidad ofensiva y su fortaleza como local, aunque el Newcastle ha demostrado ser un rival muy competitivo.

Pronóstico:

Barcelona 2 – 1 Newcastle.

Con este resultado, el Barcelona avanzaría a los cuartos de final de la Champions League, en un partido que podría definirse en los minutos finales

Last modified: marzo 18, 2026