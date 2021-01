Philadelphia Eagles vs Washington EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Semana 17 NFL 2021

Tweet on Twitter

Share on Facebook

El equipo de fútbol de Washington ya ha asegurado su cuarta temporada consecutiva perdedora entrando en “Sunday Night Football” contra los Philadelphia Eagles. Pero eso no importa en la peor división de la NFL, la NFC Este, donde un récord perdedor sigue siendo lo suficientemente bueno para terminar el año en la cima.

Esa mediocridad pone a este equipo de Washington 6-9 en control de su propio destino. Una victoria y Washington se lleva la división en el primer año del entrenador en jefe Ron Rivera, gana la primera plaza de la franquicia en los playoffs desde 2015 y organiza un juego de playoffs el próximo fin de semana. ¿Una derrota? El título de la división es para el ganador del juego Cowboys-Giants celebrado ese mismo día.

Una victoria en Washington sería un triunfo para el mariscal de campo Alex Smith, quien recuperó su puesto de titular después de que una espantosa lesión en el tobillo casi provocó la amputación de una pierna. Fuera de juego durante una temporada y media, el casi seguro Jugador Regreso del Año de la NFL salvó la ofensiva después de un mal juego de la selección de primera ronda de 2019, Dwayne Haskins. Haskins, después de un comienzo desastroso el fin de semana pasado contra los Carolina Panthers, fue liberado esta semana para poner fin a una tenencia difícil de dos años con la franquicia.

Hablando de rocosos, los Eagles están tropezando hacia una de las peores temporadas en la historia de la franquicia a solo tres años de ganar un Super Bowl. El récord de 4-10-1 ha llegado con la expulsión del ex recluta de primera ronda Carson Wentz, cuyo futuro con el equipo está en duda a pesar de una reciente extensión de contrato de cuatro años por valor de 128 millones de dólares. Una ofensiva disfuncional, una de las peores líneas ofensivas en el fútbol y un juego inconsistente en la defensa han puesto en peligro el trabajo del entrenador en jefe Doug Pederson a pesar de su reciente éxito.

Pero los Eagles no serán fáciles de convencer el domingo por la noche. El recluta de segunda ronda Jalen Hurts, que hace su cuarta apertura como mariscal de campo, ha mostrado destellos de brillantez a pesar de tropezar un poco el fin de semana pasado contra los Cowboys. El corredor Miles Sanders puede romper una defensa para una carrera de 80 yardas en cualquier momento. Y Smith puede estar sin algunas piezas ofensivas importantes con toda su fuerza, como el corredor Antonio Gibson y el talentoso receptor Terry McLaurin.

¿Puede Washington encontrar una manera de hacerlo, barriendo Filadelfia por primera vez desde 2016? ¿O los Eagles se llevarán la sorpresa y enviarán a ambos equipos a casa durante el invierno?

Hora y Canal Eagles vs Washington

Inicio: domingo 3 de enero a las 5:20 p.m. PT / 8:20 p.m. ET en Estados Unidos. 7:20 p.m. en México.

TV: NBC en Estados Unidos. ESPN en México.

Spread: Washington -3

Tres cosas a tener en cuenta

1. ¿Qué ofensiva de Philadelphia aparecerá?

Parece que hace toda una vida que los Eagles comenzaron el juego de la semana pasada contra los Cowboys con una ventaja de 14-3. La ofensiva continuó con su ritmo optimista desde que Jalen Hurts asumió el mando.

¿Entonces qué pasó? Los Eagles, después de confiar temprano en la carrera, la abandonaron y se estancaron rápidamente. Nueve de sus 29 jugadas terrestres ocurrieron en el primer cuarto del juego. A medida que los Cowboys regresaban, tomando la delantera, los penaltis también forzaron a los Eagles a una serie de situaciones de segunda y larga, luego tercera y larga. Hurts estuvo bajo presión, capturó tres veces, perdió el balón y lanzó las dos primeras intercepciones de su breve carrera en la NFL.

Al final, los Eagles fueron eliminados en la segunda mitad y perdieron el juego 37-17. A pesar de 342 yardas aéreas, el máximo de la temporada, Hurts tuvo problemas en términos de eficiencia ofensiva. La respuesta, al parecer, es bastante simple mirando cómo Carson Wentz implosionó en la segunda mitad contra Washington en septiembre. Involucre a Miles Sanders, tome grandes riesgos en el juego aéreo (ver: TD de 81 yardas a DeSean Jackson vs. Dallas) y limite las pérdidas de balón. Los 26 obsequios de los Eagles son los terceros más importantes en la NFL y contribuyen a un feo margen de rotación de menos nueve (T-29). Y sus 101 penales, incluidas 25 salidas en falso, son segundos en la NFC solo detrás de los Arizona Cardinals.

Pederson indicó que una lesión leve pudo haber afectado el desempeño de Hurts en la segunda mitad. Es algo a lo que hay que estar atento y aprovechar las apuestas si la defensa de Washington parece eficaz desde el principio.

“La segunda mitad, cambió un poco a la defensiva”, dijo Pederson sobre la actuación de los Cowboys de Hurts. “Él estaba luchando contra un poco de rigidez en la parte inferior del cuerpo mientras el juego avanzaba, y creo que le afectó un poco lanzar la pelota al final del juego. Pero es un luchador, es un guerrero y se mantuvo firme allí hasta el final “.

2. Chase Young / Washington Defensiva contra la línea ofensiva de los Eagles

Young continúa aterrorizando a las defensas rivales en su camino hacia los honores de Novato Defensivo del Año de la NFL. Sus 6.5 capturas, cuatro balones sueltos forzados y nueve hits de mariscal de campo son una receta para problemas contra una línea ofensiva disfuncional. Wentz y Hurts han sido capturados 62 veces, el peor de la NFL, mientras que la línea O ha luchado contra lesiones y actuaciones ineficaces.

Washington, mientras tanto, ha llevado al equipo a la defensiva, ingresando a este juego en el cuarto lugar general de la NFL y tercero contra el pase. Es una buena situación para Young liderar el camino mientras el equipo busca su primera oferta de postemporada en cinco años. Hay una razón por la que Rivera lo ungió como la capitanía que dejó Dwayne Haskins.

Una estadística importante a tener en cuenta: Washington ocupa el segundo lugar en la NFL en limitar las conversiones en cuarta oportunidad, lo que mantiene a los equipos en una tasa de éxito del 36 por ciento. El entrenador en jefe de los Eagles, Doug Pederson, es conocido por su propensión a apostar y probablemente se mantendrá agresivo sin nada más que orgullo en juego. Hurts ha demostrado su habilidad para ser efectivo en esas situaciones, yendo 6 de 10 en los últimos tres juegos como titular. ¿Puede Young abrochar la defensa de Washington y ganar esas importantes batallas en las trincheras?

3. ¿Pueden Rivera y Alex Smith superar el problema?

Para mí, este es el factor x más grande. Tanto Rivera como Smith son historias agradables. Uno está superando sus logros en medio de una batalla contra el cáncer y su primera temporada como entrenador del equipo. Se suponía que Smith nunca llegaría tan lejos después de la devastadora lesión de tobillo que debería haber terminado con su carrera.

El problema es que Cenicienta enmascara la calabaza en la que ambos hombres todavía viven. Rivera heredó un equipo con jugadores jóvenes y aún está desarrollando su talento ofensivo. La defensa es lo suficientemente buena, pero solo hasta cierto punto; todavía tienes que anotar para ganar partidos en la NFL. Smith, a pesar de toda la experiencia que aporta, es poco más que un director de juego eficaz. Su índice de mariscal de campo de 79.0 se ubica en el puesto 16 en la NFC y es solo 6.2 puntos más alto que Wentz, quien está en la banca y probablemente salga de Filadelfia.

En un juego en el que la ofensiva de los Eagles ha mejorado mucho, es probable que Smith necesite aportar más a la mesa. No ha lanzado más de un pase de touchdown en un juego desde que regresó como titular. ¿Qué pasa si el receptor abierto Terry McLaurin (esguince de tobillo alto) no puede ir el domingo por la noche? ¿O está severamente limitado? Smith tiene que encontrar otra arma o fabricarla él mismo. Lo más probable es que 17 puntos y una actuación sin pérdidas de balón no sean suficientes para ganar aquí.

Philadelphia Eagles vs Washington en VIVO

La charla en Philadelphia es que Doug Pederson ha pasado la semana abogando por mantener su trabajo mientras el dueño de los Eagles, Jeffrey Lurie, reflexiona sobre cambios importantes. Una derrota dejaría a este equipo con solo cuatro victorias, empatado por la menor cantidad de cualquier equipo de los Eagles en este siglo.

Pero desde que Hurts se insertó como titular, el equipo ha sido competitivo y ha mostrado algo de vida contra oponentes de calidad. Una victoria en la final llevaría su récord a 2-2 y permitiría a Pederson argumentar que las dificultades de Carson Wentz en QB eran el mayor problema, no el entrenador y / o la selección de la lista. Hay mucho por lo que jugar.

Si bien Alex Smith y Ron Rivera deberían terminar el libro de cuentos, Washington aún no tiene todas las piezas. Otra mala salida ofensiva como la de las últimas dos semanas, ambas derrotas, y Filadelfia tiene suficiente en casa para hacer el trabajo.

Predicción: Eagles 28, Washington 24