NY Giants vs Dallas Cowboys EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Semana 17 NFL 2021

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Solo en la NFC Este los Dallas Cowboys y los New York Giants, dos equipos con un récord combinado de 11-19, ingresarían a la Semana 17 luchando por un título de división. Pero ahí es exactamente donde nos encontramos este fin de semana cuando termina una de las temporadas más extrañas de la NFL en la historia.

La matemática es simple: el ganador de este juego se lleva la división si, y es un gran si, el Washington Football Team pierde ante los Philadelphia Eagles el domingo por la noche. Si los Giants ganan, significa que tendrán la dudosa distinción como el primer equipo con 10 derrotas en llegar a los playoffs en la historia de la NFL (6-10).

El hecho de que estos Giants estén parejos en la conversación es notable en sí mismo. Su mejor jugador, el corredor de Pro Bowl Saquon Barkley, corrió solo 34 yardas antes de un desgarro del ligamento anterior cruzado que terminó la temporada en la Semana 2. El mariscal de campo Daniel Jones ha luchado contra una lesión en el tendón de la corva, lo que ha llevado a una racha de tres derrotas consecutivas, como lo ha hecho la ofensiva sus altibajos bajo el coordinador de primer año Jason Garrett y el entrenador en jefe novato Joe Judge, de 39 años. En cambio, es la defensa la que impulsa su éxito, lo que provocó una sorpresa contra los Seattle Seahawks el mes pasado mientras los mantenía a 12 puntos, el mínimo de la temporada.

Mientras tanto, los Cowboys perdieron a su líder ofensivo, el mariscal de campo Dak Prescott, por una fractura de tobillo compuesta en la Semana 5. Perdieron sus siguientes cuatro juegos y finalmente fueron dados por muertos con 3-9 antes de ganar los últimos tres para volver a la contienda. El reemplazo Andy Dalton todavía tiene muchas armas y parece haber desarrollado una nueva en el prometedor receptor novato CeeDee Lamb. El ex mariscal de campo titular de los Cincinnati Bengals ganaría un bono de $ 1 millón por llevar a este equipo a los playoffs y merece crédito junto con el nuevo entrenador en jefe Mike McCarthy.

¿Cuál de estos equipos y su récord de menos de .500 se mantendrá con vida de cara al domingo por la noche? Es un nuevo capítulo complicado en una de las clásicas rivalidades divisionales del deporte.

Hora y Canal NY Giants vs Dallas Cowboys

Inicio: domingo 3 de enero a las 10 a.m. PT / 1 p.m. ET en Estados Unidos. 12 p.m. en México.

TV: FOX en Estados Unidos. Fox Sports en México.

Spread: Dallas -2.5

Tres cosas a tener en cuenta

1. ¿Qué tan saludable es Daniel Jones, en realidad?

La ofensiva de los Gigantes no obtuvo un voto de confianza esta semana cuando se le preguntó a Jones sobre su molesto tendón de la corva.

“Creo que se puede ver por la cinta que no soy … no puedo hacer muchas de las mismas cosas a las que estoy acostumbrado”, dijo Jones a los periodistas esta semana. “Por el momento, probablemente tendré que ajustar mi forma de jugar. Lo he estado haciendo las últimas semanas”.

El mariscal de campo continuó diciendo que no es realmente capaz de correr, confinado al bolsillo en una admisión pública que pareció molestar a su entrenador en jefe. A menos que estén jugando al póquer con los Cowboys, está claro que Jones estará por debajo del 100 por ciento.

Eso es problemático considerando la dificultad de la línea ofensiva para protegerlo. Jones ha sido capturado seis veces cada uno en sus últimas dos aperturas, ambas derrotas, y no ha lanzado más de un touchdown aéreo en un juego desde el 2 de noviembre. Los Ravens en particular mostraron su vulnerabilidad el domingo pasado, convirtiendo a Jones incómodo en la mayoría de las jugadas ofensivas mientras lo limita a solo 4.6 yardas por pase.

La falta de un juego terrestre sólido (sin Barkley) también lo hace difícil para Jones. Después de registrar 135 yardas terrestres en esa sorpresa de Seattle, Wayne Gallman Jr.ha registrado solo 113 en total durante la racha de tres derrotas consecutivas del equipo.

2. ¿Puede Andy Dalton continuar con su reciente aumento?

Mientras Jones está luchando, Dalton ha encontrado su paso con los Cowboys en el momento adecuado. Tiene siete touchdowns y solo una intercepción durante esta racha de victorias, lo que lleva a los Cowboys a tres juegos consecutivos de más de 30 puntos en la ofensiva por primera vez desde que reemplazó a Dak Prescott.

La evolución de Dalton ha incluido más equilibrio, lanzando TD a cinco Cowboys diferentes durante este tramo. Amari Cooper, Michael Gallup, CeeDee Lamb, Tony Pollard y Dalton Schultz han atrapado a uno cada uno mientras estiraban el campo; Dalton promedió la friolera de 12.57 yardas por intento de pase la semana pasada contra los Eagles. Las tres jugadas de pase de Dalton de más de 50 yardas fueron la mayor cantidad de un equipo de la NFL en un juego esta temporada.

La defensa de los Gigantes, en teoría, presentará un desafío más difícil. Pero han bajado la guardia en las últimas tres semanas, registrando solo dos capturas y permitiendo un promedio de 24 puntos a Kyler Murray, Baker Mayfield y Lamar Jackson. El trío se combinó para cinco pases de touchdown, cero intercepciones y completaron mejor que el 73 por ciento de sus intentos, conduciendo por el campo aparentemente a voluntad. Es difícil ver que ese patrón cambie el domingo.

3. El factor x: Ezekiel Elliott

Elliott ha tenido un año decepcionante, luchando mientras las defensas se han concentrado en él sin Prescott en el centro. Una persistente lesión en la pantorrilla también lo ha afectado a veces a medida que avanzaba el año. Pero el corredor hizo su mejor juego contra los Eagles la semana pasada, registrando 105 yardas por tierra, la mejor marca de la temporada, promediando 5.5 yardas por acarreo y agregando 34 yardas en recepción.

¿Cuándo fue la última vez que Elliott fue tan efectivo? Posiblemente contra los Gigantes en octubre. Acumuló 91 yardas en 19 acarreos y registró dos touchdowns (su único juego de múltiples TD del año). Su actuación fue clave en un juego que los Cowboys ganaron 37-34 a pesar de perder a Prescott durante la temporada. Solo 63 yardas el domingo también lo llevarán a ese marcador clave de 1,000 yardas terrestres por tercer año consecutivo, el tipo de racha que Elliott quiere mantener intacta.

NY Giants vs Dallas Cowboys en VIVO

Se siente como si los Cowboys estuvieran haciendo clic en todos los cilindros, poniéndose de nuevo juntos en el momento adecuado. No solo los pone en posición de aplastar a los Gigantes, ganando ocho seguidos contra su oponente divisional, sino que los convierte en un equipo peligroso con 7-9.

Si Washington perdiera el domingo, ¿le gustaría jugar esta ofensiva de Dallas? Los Seattle Seahawks de 2010 (7-9) y los Carolina Panthers de 2014 (7-8-1) ganaron sus partidos de playoffs después de colarse. Es difícil ver a los Giants romper ese mojo con un equipo que se siente a uno o dos años de distancia.

Predicción: Cowboys 31, Giants 13