Pittsburgh Steelers vs Cleveland Browns EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Wild Card NFL 2021

Los Cleveland Browns y los Pittsburgh Steelers se miden este domingo por la noche para terminar el “Super Wild Card Weekend” de la NFL. Los Browns (11-5) vencieron a los Steelers 24-22 en casa la semana pasada para poner fin a su sequía de playoffs de 17 temporadas, aunque en un juego en el que Pittsburgh no jugó con todos sus titulares. Los Steelers (12-4) ganaron el primer encuentro cómodamente, venciendo a Cleveland 38-7 en la Semana 6.

Pero los Browns hicieron lo que necesitaban el domingo pasado con Nick Chubb yendo para 108 yardas terrestres en 14 acarreos, mientras que Baker Mayfield anotó 196 yardas y un touchdown por aire. A pesar de la victoria, la defensiva de Cleveland cedió casi 400 yardas de ofensiva a los Steelers, quienes fueron liderados por el mariscal de campo suplente Mason Rudolph. Eso sin duda será una preocupación para este juego con Ben Roethlisberger de vuelta al timón. Los Browns tampoco contarán con el ala defensiva Olivier Vernon, quien se rompió el tendón de Aquiles en el último cuarto el domingo pasado. Vernon fue segundo en el equipo en capturas con nueve.

Pittsburgh ganó la AFC Norte, pero ha tropezado en la recta final con cuatro derrotas en los últimos cinco juegos. Se podría culpar a algunos cambios en el calendario por la caída y los Steelers ganaron el juego que necesitaban, viniendo de 17 puntos menos en el tercer cuarto para vencer a Indianápolis en la Semana 16 para hacerse con el título de la división, pero hay muchas preguntas sobre la entrada de este equipo. los playoffs.

Estos dos equipos se han enfrentado solo dos veces en la postemporada. Pittsburgh ha ganado ambos encuentros, el más reciente en la Ronda de Comodines durante los playoffs de 2002-03. Los Steelers ganaron 36-33 en casa cuando Bill Cowher venció a Butch Davis y los mariscales de campo fueron Tommy Maddox para Pittsburgh (3 pases de TD) y Kelly Holcomb (429 yardas aéreas) para Cleveland. Más recientemente, los Steelers tienen marca de 3-2-1 contra los Browns, volviendo a un empate 21-21 para abrir la temporada 2018.

Hora y Canal Steelers vs Browns

Inicio: domingo 10 de enero a las 5:15 p.m. PT / 8:15 p.m. ET en Estados Unidos. 7:15 p.m. en México.

TV: NBC / Telemundo en Estados Unidos. Fox Sports en México.

Spread: Steelers -3.5

Tres cosas a tener en cuenta

1. Intangibles

El hecho de que sea la postemporada no significa que no haya intangibles en el enfrentamiento. Uno tiene que preguntarse qué equipo tiene la ventaja, ya que se enfrentaron la semana pasada. ¿Es el equipo que tuvo que aguantar toda su vida para llegar a los playoffs o el equipo que descansó a los jugadores clave y pudo salvar parte de su libro de jugadas? Los veteranos clave de los Steelers pudieron recargar sus baterías, especialmente el mariscal de campo Ben Roethlisberger, quien ha estado lidiando con todo tipo de dolencias. Ciertamente Pittsburgh no ha estado jugando bien últimamente, pero estamos en los playoffs y el oponente es un rival de división, por lo que la concentración no debería ser un problema. La salud y la profundidad aún podrían estar a pesar de las lesiones que han sufrido los Steelers, especialmente en defensa.

Para Cleveland, los problemas de salud de los Browns son diferentes. Están lidiando con un brote de COVID-19, uno que evitará que el entrenador en jefe Kevin Stefanski esté al margen el domingo por la noche. El entrenador de equipos especiales, Mike Priefer, actuará como entrenador en jefe interino, mientras que el coordinador ofensivo Alex Van Pelt llamará las jugadas. Será interesante observar esto si se tiene en cuenta que Clemson estuvo sin su coordinador ofensivo para el partido de semifinales de la eliminatoria de fútbol americano universitario contra Ohio State, y los Tigres parecían desincronizados después de agotar sus primeras jugadas programadas.

Pero la mayor preocupación para Cleveland es qué jugadores se perderán este juego. El escolta de Pro Bowl Joel Bitonio y el receptor abierto KhaDarel Hodge ya han sido descartados después de dar positivo y, a principios de la tarde del viernes, el esquinero titular Denzel Ward y el profundo titular Ronnie Harrison Jr. estaban entre los otros en la lista de reserva / COVID-19. La preparación de los Browns para este juego se ha visto gravemente afectada por este brote y ciertamente no estarán en plena forma en el inicio.

2. Discrepancia acelerada

A pesar del reciente éxito de Baker Mayfield, la ofensiva de Cleveland se basa en la carrera, lo que establece el juego aéreo de acción y juego. El esfuerzo de 108 yardas de Nick Chubb la semana pasada rompió una racha de cuatro juegos para los Browns sin un corredor de 100 yardas. Chubb no jugó en el primer encuentro de la Semana 6 debido a una lesión y Kareem Hunt logró apenas 40 yardas por tierra en su ausencia. La defensiva de Pittsburgh ha visto su desempeño decaer a medida que avanzaba la temporada a medida que las lesiones de los apoyadores titulares Devin Bush y Bud Dupree han cobrado su precio. Cleveland tiene varios linieros ofensivos golpeados, por lo que será interesante ver el informe final de lesiones. La carrera de pases de los Steelers se ha mantenido productiva, terminando primero en la liga con 56 capturas, liderada por T.J. El mejor 15 de Watt en la NFL. Llegaron a Mayfield cuatro veces en cada uno de los encuentros de la temporada regular.

3. ¿Big Ben erguido?

Lo más probable es que los Steelers lo tiren muchísimo ya que no confían en su juego terrestre. Veremos cuánto ayudará la semana libre a Ben Roethlisberger y cómo se verá el domingo por la noche. Lanzó para 341 yardas en la victoria de la Semana 15 sobre los Colts, silenciando a algunos de sus críticos. El domingo pasado, Chase Claypool fue el hombre a quien acudir Mason Rudolph, convirtiendo 11 objetivos en cinco recepciones para 101 yardas y un touchdown. Con Olivier Vernon fuera, el único corredor de pases de los Browns que Pittsburgh debe tener en cuenta es Myles Garrett (12 capturas). Si la línea ofensiva puede darle tiempo a Roethlisberger, podría tener un gran juego, especialmente considerando las preocupaciones de Cleveland sobre el COVID-19 en su secundaria. Incluso con toda su fuerza, los Browns han sido susceptibles al pase (247.6 ypg, 31 TDs).

Pittsburgh Steelers vs Cleveland Browns en VIVO

Verás a mucha gente eligiendo al equipo visitante en este juego, pero yo no voy a ser uno de ellos. Sí, los Steelers se están arrastrando a este juego, pero al final, confío en su defensa y en el Big Ben para obtener la victoria. Esto no significa que creo que va a suceder una carrera de playoffs, pero me gustan sus oportunidades contra una defensa de los Browns en la que puedes mover el balón. No lo olvides, casi pierden ante Mason Rudolph la semana pasada.

Predicción: Steelers 24, Browns 20