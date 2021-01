[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles América vs Atlético San Luis 2-1 Jornada 1 Torneo Clausura 2021

Tweet on Twitter

América no fue espectacular, pero logró cumplir al vencer 2-1 al Atlético San Luis en su debut en el Torneo Clausura 2021 en duelo donde Santiago Solari no pudo estar en la banca al no haber sacado su visa de trabajo.

El partido arrancó con una clara para el Atlético San Luis cuando Memo Ochoa le ganó la partida a Nico Ibáñez que falló frente el arco, tras eso el América pasó a dominar las acciones, al 10 Henry Martín estuvo cerca, los minutos pasaban con buenas opciones para los Azulcremas, hasta que al 25 Mauro Lainez se estrenó con las Águilas poniendo el 1-0, al 37 Leo Suárez sacó disparo peligro, al 45+1 Giovani dos Santos mandó un centro perfecto que Lainez no pudo mandar al fondo, así concluyó el primer lapso.

Para el segundo tiempo, apenas a los 7 minutos Henry Martín parecía poner el 2-0 pero fue anulado por un polémico fuera de juego, tras eso Atlético San Luis pasó a tomar el control de la pelota ante unas Águilas que se replegaron atrás, al 78, tras algunos intentos, finalmente encontraron el empate en un tiro de esquina que Nico Ibáñez mandó al fondo de cabeza, eso obligó a las Águilas a volver a irse con todo y al 89 Pedro Aquino sirvió a Sebastián Córdova que no perdonó frente el arco para el 2-1 final.

Así, el América sumó sus tres primeros puntos de la competencia dejando al Atlético San Luis en blanco en este arranque. En actividad de la jornada 2 de la Liga MX, las Águilas visitarán a Monterrey el próximo sábado, un día después los Tuneros visitarán al Necaxa. América 2-1 Atlético San Luis.

