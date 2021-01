Ohio State vs Alabama EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Final National Championship 2021

Tweet on Twitter

La temporada de fútbol americano universitario 2020-21 se reduce a su último juego, ya que Ohio State se enfrenta a Alabama este lunes 11 de enero en Miami para determinar el campeonato nacional. Este enfrentamiento en Hard Rock Stadium es la culminación de una temporada 2020-21 inusual y desafiante, ya que COVID-19 forzó la cancelación de varios juegos y alteró el calendario general desde el principio. The Buckeyes y Crimson Tide son dos de las marcas más importantes y los programas más exitosos del fútbol universitario. Sin embargo, a pesar de su éxito a un alto nivel, Ohio State y Alabama nunca se han enfrentado con el campeonato nacional en juego. Eso cambia el lunes por la noche.

Alabama está de regreso en el juego del campeonato nacional por octava vez desde 2009. Crimson Tide ha ganado el título cinco veces con el entrenador Nick Saban y se perdió el playoff solo una vez desde su inicio en 2014. Alabama tiene una marca de 169-23 en general desde que Saban llegó a ’07 y no ha perdido más de dos partidos en una temporada desde el ’10. El Crimson Tide llegó a Miami con la fuerza de una ofensiva que promedió 48.2 puntos por juego y 7.84 yardas por jugada. El equipo de Saban dominó a su oposición, ganando 11 de sus 12 partidos por 15 o más puntos. Alabama obtuvo victorias sobre Texas A&M, Georgia y Florida en su camino hacia el CFB Playoff. Y el 1 de enero, Crimson Tide manejó a Notre Dame 31-14 en el Rose Bowl para reservar un viaje a Miami.

El camino de Ohio State a Miami para jugar por el título nacional fue inusual. The Big Ten canceló su temporada 2020 a principios de agosto, solo para revertir esa decisión en septiembre. La conferencia anunció una lista abreviada de nueve juegos, pero los Buckeyes solo pudieron jugar en seis duelos de temporada regular debido al COVID-19. El equipo del entrenador Ryan Day se ocupó de los negocios en sus primeros tres juegos (Nebraska, Penn State y Rutgers) pero tuvo que sudar una victoria 42-35 sobre Indiana. Ohio State derrotó a Michigan State 52-12 antes de superar a Northwestern 22-10 en el juego por el título Big Ten. Los Buckeyes se vengaron de la derrota del año pasado ante Clemson en el Fiesta Bowl al derrotar a los Tigres 49-28 en el Sugar Bowl. La victoria sobre Clemson aseguró el primer viaje de Ohio State al título nacional desde la temporada 2014.

Alabama posee una ventaja en la serie 3-1 sobre Ohio State. Los Buckeyes ganaron el último encuentro 42-35 en el Sugar Bowl durante el 2014 CFB Playoff. Estos dos equipos se han enfrentado solo una vez en un juego de temporada regular, pero tres de los últimos cuatro enfrentamientos se decidieron con un touchdown o menos.

Hora y Canal Ohio State vs Alabama

Kickoff: Lunes 11 de enero a las 5 p.m. PT / 8 p.m. ET en Estados Unidos. 7 p.m. en México.

Dónde: Hard Rock Stadium (Miami Gardens, Florida)

Spread: Alabama -8

TV: ESPN en Estados Unidos y México.

Cuando Ohio State tiene la pelota

La ofensiva de Ohio State está saliendo posiblemente de su mejor desempeño de la temporada de fútbol americano universitario 2020. Jugar en solo seis partidos de temporada regular debido a algunas cancelaciones relacionadas con COVID-19 no permitió a los Buckeyes entrar en ritmo. Sin embargo, la ofensiva de Day se disparó a toda máquina contra Clemson. Esta unidad promedió 8.9 yardas por jugada (la más alta desde una marca de 9.2 contra Rutgers en 2017) y golpeó a los Tigres con 49 puntos.

El mariscal de campo Justin Fields es el catalizador de la ofensiva de Day, pero el junior recibió un duro golpe en la primera mitad contra Clemson y estuvo trabajando un poco el resto del juego. Todas las señales apuntan a que Fields jugará el lunes por la noche, y no hace falta decir que los Buckeyes necesitan que ofrezca otra gran actuación. Fields estuvo en su mejor momento en la victoria sobre los Tigres, lanzando para 385 yardas y seis touchdowns y agregando 42 yardas por tierra. Para la temporada, Fields está completando el 73.4 por ciento de sus pases y lidera a todos los mariscales de campo de los Diez Grandes con 14 conexiones de más de 30 yardas. El regreso del receptor abierto Chris Olave después de una ausencia de un juego ayudó a Fields a volver a la pista después de una actuación lenta en el juego por el título de los Diez Grandes. Olave lidera al equipo en recepciones (42) y recepciones de touchdown (siete), con Garrett Wilson liderando la ofensiva en yardas (673 en 40 recepciones). Estos dos jugadores representan el 58,1 por ciento de las capturas en la ofensiva de Ohio State. Las armas secundarias se enfrentaron a Clemson y serán necesarias nuevamente. Los alas cerradas Jeremy Ruckert y Luke Farrell se han combinado para seis touchdowns, y los receptores jóvenes y prometedores como Jameson Williams, Julian Fleming y Jaxson Smith-Njigba están listos para estallar.

Sin duda, Alabama apuntará a frenar a Fields, Olave y Wilson en el aire, pero esa tarea se hizo más difícil en las últimas dos semanas gracias a la aparición del corredor Trey Sermon. La transferencia de Oklahoma tiene 868 yardas este otoño, con 524 en los últimos dos juegos. Después de no correr más de 215 yardas en los primeros tres partidos, Ohio State ha registrado al menos 254 en cada uno de los últimos cuatro. Además del excelente juego de Sermon, la línea ofensiva ha sido dominante. Los Buckeyes tienen un promedio de 6.04 yardas por pop, y los mariscales de campo han sido capturados solo 19 veces.

Con la potencia de fuego que posee Ohio State en una ofensiva con un promedio de 43.4 puntos por juego, detener esta unidad será un desafío para Alabama. La defensa de Saban no es tan fuerte como algunas de las versiones anteriores que ganaron el título nacional. Crimson Tide ingresa al juego por el título manteniendo a los equipos a 19 puntos por juego y cinco yardas por jugada. Sin embargo, como demostraron los juegos contra Ole Miss y Florida en 2020, junto con las raras derrotas pasadas de Alabama, los mariscales de campo móviles y los grandes creadores de juego en el exterior le dan muchos problemas a los equipos de Saban.

¿Cómo intentará Crimson Tide contrarrestar la ofensiva de Ohio State? La suposición aquí es que ambas defensas desplegarán la filosofía de “doblarse pero no romperse”. Alabama es séptimo en la SEC en defensa en tercera oportunidad, pero lidera la conferencia en defensa en zona roja. Northwestern apuntó a eliminar a Fields y el ataque aéreo de los Buckeyes, lo que permitió que Sermon corriera más de 300 yardas. ¿Podría Crimson Tide ceder un poco de terreno en el aire y esperar que su frente defensivo pueda ganar batallas uno a uno? Además, las jugadas negativas en los primeros downs podrían ser cruciales.

Cuando Alabama tiene la pelota

Si tuviera su preferencia, probablemente sea seguro asumir que Saban preferiría ganar con la defensa y corriendo el balón. Pero en esta era de fútbol americano universitario, las ofensivas de alto poder dirigidas por mariscales de campo de élite y creadores de juego en el exterior es donde el juego ha cambiado. Saban y Alabama han reunido posiblemente la mejor ofensiva del país en solo unos pocos años. Esta unidad lidera a todos los equipos de Power 5 con un promedio de 48.2 puntos por competencia y casi ocho yardas en un instante (7.84). Crimson Tide anotó más de 40 puntos en 10 de sus 12 juegos y ha generado 37 jugadas de 30 yardas o más. El coordinador Steve Sarkisian fue contratado recientemente como entrenador en jefe en Texas, pero estará al margen para el juego del lunes por la noche.

Con el mariscal de campo Mac Jones, el corredor Najee Harris y un profundo cuerpo de receptores liderado por el ganador del Trofeo Heisman, DeVonta Smith, esta ofensiva de Alabama puede jugar cualquier estilo de juego que desee. Jones ha sido letal en su primer año como titular, conectando el 77 por ciento de sus lanzamientos para 4,036 yardas y 36 touchdowns en cuatro selecciones. Jones también está empatado en el liderato de la SEC en pases completos de 40 yardas o más (16). Ayudar a Jones a derribar a las defensas rivales es una línea ofensiva incondicional. Esta unidad ha entregado solo 17 capturas y ha allanado el camino para que los corredores promedien poco más de cinco yardas por intento. El centro titular Landon Dickerson estará fuera el año debido a una lesión. Chris Owens comenzó en lugar de Dickerson contra Notre Dame y recibirá el visto bueno nuevamente el lunes por la noche.

Con tantas armas en el arsenal, Ohio State tendrá las manos ocupadas tratando de frenar el ataque de Alabama. Harris ha corrido para 1,387 yardas y 24 touchdowns y es un receptor valioso fuera del backfield (36 recepciones). Sarkisian sobresale en el uso de movimientos o señuelos para obtener oportunidades de Harris y Smith en campo abierto. Smith lidera la nación en recepciones (105), yardas recibidas (1,641) y touchdowns (20). John Metchie III ha atrapado 47 recepciones para 835 yardas, con Jahleel Billingsley (16 rec.), Slade Bolden (16) y el ala cerrada Miller Forristall (23) también en la mezcla. Pero hay un factor x que se avecina el lunes. Jaylen Waddle se ha perdido los últimos siete partidos del equipo debido a una lesión en el tobillo sufrida en la victoria sobre Tennessee. Cuando está sano, Waddle es uno de los creadores de juego más dinámicos de la nación. Waddle es una decisión en el momento del juego, pero si puede jugar cualquier snaps, es otra arma que Sarkisian puede desplegar.

Al igual que en Alabama, la defensiva de Ohio State probablemente no esté a la altura de su nivel dominante habitual (5,6 yardas por jugada permitidas en 2020). Sin embargo, los Buckeyes hicieron más que suficiente para vencer a Clemson el 1 de enero. Esta unidad dominó en las trincheras y no permitió grandes jugadas a Trevor Lawrence. Ganar la batalla al frente es crucial para este grupo. La línea ofensiva de Alabama le ha dado a Jones mucho tiempo para lanzar campo abajo, y la secundaria de Ohio State tuvo problemas en ocasiones en la cobertura de pases este año. Si los Buckeyes no pueden llegar a Jones o detener la carrera, ganar este juego será difícil. Además, espere que las paradas situacionales sean cruciales. Ohio State ocupa el tercer lugar en el Big Ten en paradas de tercera oportunidad y octavo en la zona roja.

Ohio State vs Alabama en VIVO

Después de la temporada inusual y loca, el fútbol universitario se espera un buen juego de campeonato nacional. Los ingredientes están ahí para que suceda, ya que tanto Alabama como Ohio State traen mariscales de campo de élite, líneas ofensivas destacadas y talentos por todo el campo al Hard Rock Stadium. Ninguna defensa es dominante, lo que significa que las paradas oportunas o la búsqueda de formas de crear jugadas negativas o pérdidas de balón podrían decidir el juego. Espere un juego de alta puntuación y entretenido para coronar la temporada de fútbol americano universitario 2020-21.

Pick: Ohio State 38-42 Alabama