Santos dio un golpe de autoridad aplastando 3-0 al Boca Juniors en la vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores 2020.

Desde el arranque Santos tomó las riendas, apenas al minuto 1 Marinho sacó disparo que reventó el poste, Boca Juniors no reaccionaba y al 15 Sotelo sacó disparo que pegó en un defensa, la pelota quedó para que Diego Pituca pusiera el 1-0, eso hizo reaccionar a los Xeneizes que adelantaron lineas, ambos buscaban anotar, pero al descanso no había más. Para el segundo tiempo, apenas a los 3 minutos Santos prácticamente liquidó la serie cuando Jefferson Soteldo puso el 2-0 y apenas tres minutos después Lucas Braga firmó el 3-0, todo se acabó al 56 cuando Frank Fabra se fue expulsado, aun así el Boca intentó, pero ya no hubo más.

Con esta victoria Santos avanzó a la final con idéntico global y se medirá al Palmeiras en el mítico Maracaná, mientras que Boca Juniors quedó eliminado de la Copa Libertadores. Santos 3-0 Boca Juniors.

[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles Santos vs Boca Juniors 3-0 Semifinales Copa Libertadores 2020