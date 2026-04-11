Written by: abril 11, 2026 Liga MX Clausura 2026

Pachuca vs Santos EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 14 Liga MX Clausura 2026

Pachuca vs Santos

¡La Bella Airosa se prepara para una noche de fútbol y contrastes! Este sábado, los Tuzos del Pachuca reciben al Santos Laguna en una Jornada 14 que define rumbos y aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Es un duelo de realidades opuestas con unos Tuzos luchando en la parte alta, mientras que los Guerreros ya están pensando en la próxima temporada.

El equipo de Esteban Solari llega en plan grande; son cuartos generales con 25 puntos y vienen de pegarle al Cruz Azul en su propia casa. Con un ataque dinámico y una defensa que es un muro en el Hidalgo, Pachuca quiere demostrar que es un serio candidato al título.

En la otra cara de la moneda está el Santos Laguna. Los Guerreros viven una de sus peores crisis, hundidos en el último lugar con apenas 9 unidades. Aunque rescataron un empate ante el América la semana pasada, su fragilidad defensiva sigue siendo su talón de Aquiles. 

¿Podrá el ‘Huracán’ hidalguense pasarle por encima al equipo de la Comarca o Santos dará la sorpresa más grande de la jornada para salir del fondo?

Nuestro pronóstico: La solidez del Pachuca en casa será demasiada. Gana el Tuzo 2-0. ¿Cuál es el tuyo?

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