Sporting Gijón vs Betis EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Copa del Rey 2020-21

Abrimos la actividad de este domingo 17 de enero siguiendo con los 16avos de Final de la Copa del Rey 2020-2021, cuando el Sporting Gijón busque aprovechar su condición de local para dar la sorpresa al recibir a un Betis que saldrá decidido a imponer su jerarquía en su visita a El Molinón.

Hora y Canal Sporting Gijón vs Betis

Sede: Estadio El Molinón, Gijón, Asturias, España

Hora: 4:00 pm de España. 9:00 am de México y Centroamérica. 10:00 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 12:00 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 7:00 am PT / 10:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: SKY Sports en México y Centroamérica. DirecTV Sports en Sudamérica. ESPN+ en Estados Unidos.

Sporting Gijón vs Betis en VIVO

El cuadro del Sporting Gijón milita en la segunda división de España donde está haciendo bien las cosas al ubicarse en la cuarta posición. El pasado lunes recibieron al Fuenlabrada logrando doblegarlos 2-1 con doblete de Uros Durdevic.

Los Rojiblancos lograron su boleto a estos 16avos de Final el pasado jueves cuando, como visitantes, lograron vencer 0-1 al Amorebieta gracias a solitaria anotación de Cristian Salvador.

Por su parte, el Betis está teniendo una campaña irregular en LaLiga donde se ubican justamente a media tabla. En su último choque, el pasado lunes, lograron vencer 0-2 al Huesca con anotaciones de Aissa Mandi y Antonio Sanabria.

Los Béticos no tuvieron demasiados problemas en la ronda pasada de la Copa cuando visitaron al Mutilvera logrando vencerlos 1-3 con anotaciones de Juan Miranda, Emerson y Juanmi.

Tanto el Sporting Gijón como el Betis saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes quieren conseguir la victoria y seguir su camino en la competencia, hay que recordar que no hay margen de error, el vencedor estará en cuartos de final y el perdedor quedará eliminado. En los pronósticos los Béticos, de Diego Lainez y Andrés Guardado, son favoritos, pero no deberán confiarse. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Sporting Gijón vs Betis.

