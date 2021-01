Liverpool vs Manchester United EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 19 Premier League 2020-21

Partidazo de poder a poder con sabor a final tendremos este domingo 17 de enero siguiendo con la jornada 19 de la Premier League 2020-2021, cuando el Liverpool busque aprovechar su condición de local para sumar un triunfo que los mantenga en la pelea por el título, pero tendrán que recibir a un Manchester United que saldrá decidido a dar un golpe de autoridad en su visita a Anfield.

Como llegan los equipos

El cuadro del Liverpool está cumpliendo con un buen torneo manteniéndose como uno de los favoritos al título, sin embargo en la jornada pasada cayeron 0-1 ante el Southampton con lo que se quedaron con 9 victorias, 6 empates y un par de descalabros.

Los Reds tuvieron actividad por última vez el pasado viernes 8 de enero en la FA Cup donde lograron su boleto a la cuarta ronda al vencer 1-4 al Aston Villa con doblete de Sadio Mané y goles de Georginio Wijnaldum y Mohamed Salah.

Por su parte, el Manchester United está siendo la gran revelación del campeonato ya que está peleando con todo por el título, aunque saben que no pueden aflojar. Ellos suman 11 triunfos, 3 empates y han perdido en otros 3 duelos.

Los Red Devils vienen de una valiosa victoria el martes pasado en duelo que tenían pendiente donde visitaron al Burnley logrando doblegarlos con solitaria anotación de Paul Pogba.

Tanto el Liverpool como el Manchester United saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de ganar y dar un gran paso en la pelea por el título; en la tabla general encontramos a los Reds en la segunda posición con 33 puntos, mientras que los Red Devils se ubican como líderes generales con 36 unidades en la Liga Premier.

Estos dos equipos se enfrentaron por última vez el pasado 19 de enero de 2020 en la campaña pasada en Anfield. En aquel choque los Reds se quedaron con la victoria 2-0 con anotaciones de Vigil van Dijk y Mohamed Salah.

Hora y Canal Liverpool vs Manchester United

El juego entre Liverpool vs Manchester United se estará disputando en punto de las 4:30 pm de Inglaterra; en Estados Unidos iniciará a las 8:30 am del Pacífico y a las 11:30 am del Este. Otros horarios son:

México, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador: 10:30 am

Colombia, Panamá, Perú y Ecuador: 11:30 am

Bolivia y Venezuela: 12:30 pm

Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Brasil: 1:30 pm

La transmisión del partido Manchester United vs Liverpool en VIVO para la televisión será en exclusiva por el canal de SKY Sports en Inglaterra, México y Centroamérica; en Sudamérica será por ESPN, mientras que en los Estados Unidos podrán verlo por Telemundo. Por internet podrán seguir la cobertura minuto a minuto en vivo que se hará en las redes sociales de ambos clubes y por la página de la Premier League que nos actualizará con goles, asistencias y el marcador final.

Liverpool vs Manchester United en VIVO

Así que la mesa esta servida para disfrutar de este excelente partido entre dos equipos que saldrán a dar el todo por el todo, no hay margen de error en la pelea por el título. En los pronósticos los Reds son ligeros favoritos al estar, pero vienen de perder y los Red Devils están muy motivados por lo que el objetivo será salvar, al menos, el empate. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Liverpool vs Manchester United.

Liverpool vs Manchester United EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 19 Premier League 2020-21