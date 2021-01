Córdoba vs Real Sociedad EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Copa del Rey 2020-21

Tweet on Twitter

Abrimos la actividad de este miércoles 20 de enero siguiendo con los 16avos de Final de la Copa del Rey 2020-2021, cuando el Córdoba busque aprovechar su condición de local intentando dar la sorpresa y avanzar a la siguiente ronda, pero tendrán que recibir a la Real Sociedad que saldrá a imponer su jerarquía en la cancha del Nuevo Arcángel.

Hora y Canal Córdoba vs Real Sociedad

Sede: Estadio Nuevo Arcángel, Córdoba, Andalucía, España

Hora: 7:00 pm de España. 12:00 pm de México y Centroamérica. 1:00 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 2:00 pm de Bolivia y Venezuela. 4:00 pm de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 10:00 am PT / 1:00 pm ET en Estados Unidos.

Canal: SKY Sports en México y Centroamérica. DirecTV Sports en Sudamérica. ESPN+ en Estados Unidos.

Córdoba vs Real Sociedad en VIVO

El cuadro del Córdoba milita en la Segunda División B de España donde está cumpliendo con un buen papel peleando por el liderato del sector. El pasado domingo visitaron al Lorca Deportivo logrando vencerlos.

Los Blanquiverdes lograron su clasificación a esta ronda tras eliminar al Getafe el pasado martes 5 de enero logrando doblegarlos con solitaria anotación de Luis Ledesma.

Por su parte, la Real Sociedad está cumpliendo con un buen papel en LaLiga donde marchan quintos, sin embargo llegan dolidos, dado que el miércoles pasado quedaron eliminados de la Supercopa de España al perder en penales ante el Barcelona en las semifinales.

Los Txuri-Urdin estarán iniciando su participación en esta competencia después de ser finalista en la edición pasada donde todavía no ha podido disputar la final ante el Athletic Bilbao.

Tanto el Córdoba como la Real Sociedad saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes quieren conseguir la victoria que les permita firmar su boleto a los octavos de final, no hay margen de error recordando que es a partido único, el vencedor avanzará y el perdedor quedará eliminado. Los Txuri-urdin son favoritos, pero no deberán confiarse. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Córdoba vs Real Sociedad.

