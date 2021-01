UFC 257: Dustin Poirier vs Conor McGregor EN VIVO Cobertura, Resultado, Ganador

La estrella más grande de UFC está de vuelta en acción en el primer evento de pago por evento del nuevo año cuando Conor McGregor se enfrenta a Dustin Poirier en UFC 257 en Fight Island en una revancha que lleva seis años preparándose este sábado 23 de enero.

La última vez que McGregor y Poirier se enfrentaron, la superestrella irlandesa era un luchador no clasificado que todavía estaba en ascenso, mientras que Poirier apuntaba a realizar su potencial en la lista. McGregor anunció formalmente su llegada con un impresionante nocaut en el primer asalto, y el mundo de las MMA no ha sido el mismo desde entonces.

Si bien McGregor ha sacudido al mundo como el primer luchador de UFC en tener títulos mundiales en dos categorías de peso diferentes simultáneamente y batió récords como el comienzo más grande que el deporte haya visto, Poirier ha hecho un esfuerzo profesional para volver a la posición para desafiar. un título mundial.

La versión de sí mismos que verán a través del octágono el sábado por la noche será muy diferente a la que conocieron hace seis años. Pero, ¿el resultado será el mismo o obtendrá Poirier su tan esperada redención?

Dustin Poirier vs Conor McGregor en VIVO

En los seis años y medio que han pasado desde su primer encuentro, McGregor ha acumulado un récord de 6-2 con cinco de sus seis victorias por nocaut. Aparte de ser sometido por el invicto Khabib Nurmagomedov, la única otra derrota de McGregor durante este lapso fue contra Nate Diaz dos categorías de peso por encima de su peso normal de pelea. Continuaría para vengar esa derrota.

En cuanto a Poirier, se ha ido 10-2 con 1 No Contest desde la pelea de McGregor. Él también sufrió una derrota por sumisión ante Nurmagomedov, pero también perdió ante Michael Johnson por nocaut en 2016. Algunos pueden sorprenderse al descubrir que ha derrotado a cuatro ex campeones durante su carrera reciente con victorias sobre el ex campeón de peso pluma de UFC Max Holloway y nocaut. victorias contra los ex campeones de peso ligero Justin Gaethje, Anthony Pettis y Eddie Alvarez.

Pero, ¿qué significa esto para la revancha?

McGregor todavía lleva dinamita en su mano izquierda, pero continúa completando su defensa de golpes y derribos. En enero pasado pisoteó a Donald Cerrone, pero es difícil entender qué significa esa victoria teniendo en cuenta que Cerrone ha estado en baja últimamente.

Poirier fue a la guerra con Dan Hooker en junio pasado en un candidato a la Pelea del Año que mostró su tremenda determinación, mejoró el golpe y el acondicionamiento. Es el peleador de mayor rango debido a su impresionante currículum, pero los apostadores instalaron a McGregor como un gran favorito (-240) cuando se anunció la pelea. Y esas probabilidades continúan aumentando ya que ahora se encuentra como favorito de -300 a través de BetMGM. Mientras tanto, Poirier comenzó como un perdedor 2-1 en +200, y esa línea se ha extendido a +240.

Esta pelea es extremadamente difícil de entender. Poirier ha demostrado un tremendo agarre y ha llevado a cabo una competencia letal con sus golpes mejorados. El problema es que todavía recibe golpes con mucha más frecuencia de lo que debería, como se vio en su pelea con Dan Hooker. Ha demostrado la capacidad de mantener la calma frente al fuego y recuperarse cuando está en problemas.

En cuanto a McGregor, el golpe sigue siendo feroz y su instinto asesino es profundo. Pero el grado de dificultad y actividad no está a la altura de Poirier. Por mucho que Díaz haya demostrado ser un favorito de los fanáticos, no se acerca a lo que Gaethje y Holloway han logrado.

La sabiduría convencional sugeriría que si McGregor va a noquear, será en los dos primeros rounds. Nunca ha conseguido un nocaut después del segundo asalto. Debido a esto, uno tendría que pensar que Poirier planea capear la tormenta temprana y ver qué tiene McGregor en los rounds posteriores.

Actualmente, la pelea de más de 2.5 asaltos es de +150. Y podría ser la mejor línea para un apostador que esté pensando en aumentar su valor al apostar por Poirier.

Pero si eres un creyente en Mystic Mac, tomar McGregor -300 haría que emparejarlo con una apuesta de utilería sea una necesidad para encontrar valor. En este caso, la pelea que termina en menos de 1.5 rondas es un +105.

McGregor no debería ser un gran favorito considerando su inactividad. Necesitar hacer una apuesta de $ 300 para obtener una ganancia de $ 100 parece un precio demasiado alto a pagar, independientemente de cuánto le gustaría pensar que McGregor va a ganar.

Poirier le da mucho más valor. Es poco probable que su camino hacia la victoria sea un nocaut temprano, ya que McGregor tiene un mentón formidable. Sin embargo, hay luz al final del túnel si Poirier lo lleva a la cuarta o quinta ronda, donde McGregor está sujeto a fatiga. Como se demostró en sus peleas contra Díaz, McGregor es vulnerable a la fatiga y le da a Poirier una oportunidad para llevar la pelea a la lona.

Poirier tendrá que confiar en que se cuestiona el condicionamiento de McGregor para recoger la sorpresa. Él es lo suficientemente talentoso en los departamentos de ataque y lucha para hacerlo. También es consciente del poder de McGregor, y eso debería evitar que se apresure tontamente y pelee como lo hizo contra Hooker.

Si se tratara de una pelea de igual dinero, sería más fácil sugerir a McGregor dada su precisión en los golpes y su capacidad para terminar la pelea en un instante. Sin embargo, Poirier tiene algo que demostrar, y haber sido configurado como un perdedor tan significativo le permite a un apostante potencial la oportunidad de ganar unos pocos dólares extra sin una gran inversión.

No apueste la casa por Poirier, pero confíe en hacer una apuesta sólida que podría generar una ganancia sustancial.