WWE Royal Rumble 2021 – Cartelera, Peleas, Fecha, Hora ¿Dónde ver en VIVO?

Una vez más hemos llegado a la temporada de WrestleMania y, por supuesto, eso significa que es hora de comenzar la época más emocionante del año en la WWE con el evento anual Royal Rumble. Habrá 30 hombres y 30 mujeres compitiendo una vez más este año en los tradicionales combates de Royal Rumble con el premio de desafiar por un título mundial en el escenario más grandioso de todos.

El principal destino de WrestleMania 37, que se llevará a cabo nuevamente durante dos noches, cae dentro del Estadio Raymond James en Tampa, Florida, el sábado 10 de abril y el domingo 11 de abril.

El evento Royal Rumble de este año se llevará a cabo este domingo 31 de enero dentro del ThunderDome en Tropicana Field en Tampa. Es casi seguro que los combates estelares traerán sorpresas, pero habrá una cartelera completa de acción que completará el resto del evento, incluidos algunos combates de campeonato potencialmente importantes.

Cartelera Royal Rumble 2021

Royal Rumble Masculino

Royal Rumble Femenino

Charlotte Flair y Asuka vs Shayna Baszler y Nia Jax (Campeonato de Parejas Femenino)

Roman Reigns (c) vs Kevin Owens (Lucha de Last Man Standing por el Campeonato Universal)

Drew McIntyre (c) vs Goldberg (Campeonato de la WWE)

Hora y Canal Royal Rumble 2021

La función tendrá como sede el ThunderDome en Tropicana Field. La cartelera principal comienza a las 7 p.m. ET / 4 p.m PT. en Estados Unidos. Otros horarios son:

México, Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua: 5:00 pm

Colombia, Panamá, Perú, Ecuador y Panamá: 6:00 pm

Bolivia y Venezuela: 7:00 pm

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 8:00 pm

Si eres un suscriptor pagado de WWE Network por $ 9.99 al mes, puedes ver Royal Rumble en vivo sin costo adicional. De lo contrario, deberá comunicarse con su proveedor de cable local, esto para los Estados Unidos.

La aplicación WWE Network está disponible en Roku, Xbox One, PlayStation 4, Amazon Fire TV, Amazon Kindle Fire, Apple TV, iOS y Android.

Los espectadores en el México, Argentina, Chile y el resto de Latinoamérica se podrá ver la función por Fox Premium en el canal de Fox Action.

Royal Rumble 2021 en VIVO

Royal Rumble Masculino: Daniel Bryan se convirtió en el primer hombre en declarar que participaría en el Royal Rumble Match. Por supuesto, como cada año, habrá muchos participantes sorpresa, por lo que no conoceremos todo el campo de 30 peleadores antes del evento. Pero, puede esperar que la mayoría de los que aparecen regularmente en Raw y SmackDown se unan al campo. Una de las primeras sorpresas fue que Edge anunció su participación en la última edición previa a Rumble de Raw. Participantes: Edge, Dolph Ziggler, Sami Zayn, Mustafa Ali, Jeff Hardy, Cesaro, Otis, Shinsuke Nakamura, Sheamus, AJ Styles, Jey Uso, John Morrison, The Miz, Bobby Lashley, Daniel Bryan, Big E, Randy Orton + 13 TBA

Royal Rumble Femenino: por cuarta vez, las mujeres tendrán la oportunidad de ganar una oportunidad por el título participando en un Royal Rumble. El primer Royal Rumble femenino tuvo lugar en 2018, con Asuka ganando el combate pero sin derrotar a Charlotte Flair en WrestleMania para ganar el título de Raw. Becky Lynch y Charlotte Flair ganaron los siguientes dos años, y ambas ganaron títulos en WrestleMania. Los vestidores de Raw y SmackDown deberían comenzar a declarar para el Rumble en las próximas semanas. Participantes: Nia Jax, Charlotte Flair, Bayley, Bianca Belair, Mandy Rose, Dana Brooke, Peyton Royce, Shayna Baszler, Alexa Bliss, Liv Morgan, Ruby Riott, Tamina + 18 TBA

Campeonato Universal – Roman Reigns (c) vs Kevin Owens (El último hombre en pie): Reigns discrepó con el oficial de la WWE Adam Pearce, un ex campeón de la NWA cinco veces, reservando un combate entre Kevin Owens y Jey Uso después de la derrota de Reigns. Owens en dos combates por el campeonato universal. Reigns y Paul Heyman movieron los hilos para que Pearce entrara en una lucha de guante para determinar el retador de Reigns en el Royal Rumble. Uso y Reigns luego atacaron a Shinsuke Nakamura, el último hombre en pie en el combate, antes de colocar a Pearce en la cima para la cuenta de tres y la victoria. La situación finalmente fracasó cuando Pearce firmó el contrato para un combate de Last Man Standing solo para luego ser “herido” inmediatamente mientras caminaba, nombrando inmediatamente a Owens como su reemplazo en el evento.

Campeonato de la WWE – Drew McIntyre (c) vs Goldberg: mientras McIntyre tenía historias activas con Keith Lee y Sheamus, la WWE parece estar lista para apretar el gatillo en otro regreso de Goldberg. McIntyre venció a Lee en Legends Night en un combate increíble, pero el momento posterior al combate fue inmediatamente interrumpido por Goldberg, quien lanzó un desafío para Royal Rumble con la premisa de que McIntyre no respeta a las leyendas que vinieron antes. McIntyre aceptó la semana siguiente, acusando a Goldberg de ponerse palabras en la boca.

Campeonato de Parejas de Mujeres – Asuka y Charlotte Flair (c) vs Nia Jax y Shayna Baszler: Baszler y Jax no estaban listos para irse después de perder los títulos ante Asuka y Flair en TLC. El combate también es en gran parte producto de una división de parejas de mujeres que no tiene otros rivales listos para una gran oportunidad por el título de pago por evento. Dana Brooke, Mandy Rose y Lacey Evans han estado involucradas en problemas con las cuatro peleadoras en el combate y podrían influir en cómo se desarrolla la acción.