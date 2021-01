Crystal Palace vs Wolves EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 21 Premier League 2020-21

Buen partido tendremos este sábado 30 de enero siguiendo con la jornada 21 de la Premier League 2020-2021, cuando el Crystal Palace busque aprovechar su condición de local intentando volver a la senda del triunfo y tomar un respiro, pero tendrán que recibir a los Wolves que esperan mejorar para salir con el botín completo del Selhurst Park.

Hora y Canal Crystal Palace vs Wolves

Sede: Selhurst Park, Londres, Inglaterra

Hora: 3:00 pm de Reino Unido. 9:00 am de México y Centroamérica. 10:00 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 12:00 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 7:00 am PT / 10:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: SKY Sports en Inglaterra, México y Centroamérica. DirecTV Sports en Sudamérica. NBC Sports en Estados Unidos.

Crystal Palace vs Wolves en VIVO

El cuadro del Crystal Palace ha tenido una campaña complicada peleando en la parte baja de la tabla intentando alejarse de la zona de descenso. Después de 20 jornadas únicamente han podido sumar 6 victorias, 5 empates y han sido derrotados en 9 ocasiones.

Las Águilas vienen de una dura derrota en la jornada pasada cuando recibieron al West Ham en un duelo en el que Wilfried Zaha los puso al frente apenas a los 3 minutos, pero terminaron cayendo 3-2.

Por su parte, los Wolves no ha podido reaccionar tras la lesión de Raúl Jiménez, esperan que ahora con la llegada de Willian José las cosas mejoren. Ellos, al igual que su rival, han cosechado 6 triunfos, 5 empates y 9 descalabros en las 20 fechas previas.

Los Lobos vienen de un buen empate en la jornada de media semana cuando visitaron al Chelsea en un duelo en el que aguantaron la presión para un 0-0 final.

Tanto el Crystal Palace como los Wolves saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de ganar y tomar un respiro tras los momentos complicados que viven; en la tabla general encontramos a las Águilas en la catorceava posición con 23 puntos, mismas unidades que tienen los Lobos un puesto arriba en la Liga Premier. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado y final. Crystal Palace vs Wolves.

Crystal Palace vs Wolves EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 21 Premier League 2020-21