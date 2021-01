Tweet on Twitter

Share on Facebook

Este domingo 31 de enero llegará a su fin el Torneo Apertura 2020 en El Salvador cuando se dispute la gran Final, donde el Alianza buscará levantar su título número 15, sin embargo tendrá que medirse al Águila que va por su trofeo 16 en un duelo que ha levantado mucha expectativa.

Hora y Canal Alianza vs Águila

Sede: Estadio Cuscatlán, San Salvador, El Salvador

Hora: 3:00 pm

Canal: Canal 4

Alianza vs Águila en VIVO

El cuadro del Alianza fue el equipo más regular a lo largo de la competencia tanto en la primera como en la segunda fase del campeonato, mientras que en esta etapa final ha impuesto condiciones y ahora va por el título.

Los Paquidermos se midieron al FAS. En el partido de ida prácticamente liquidaron la serie al ganar 3-0 con doblete de Narciso Orellana y uno más de Bryan Tamacas, mientras que en la vuelta igualaron 0-0 para avanzar a esta Final.

Por su parte, el Águila también fue uno de los equipos más sólidos del campeonato terminando como líder de su grupo y en la tercera posición general, en esta fase final se han visto sólidos ganando 3 de los 4 partidos disputados.

Los Aguiluchos se midieron al Jocoro en la ronda de semifinales. En el duelo de ida cayeron 1-0, como visitantes, pero en casa lograron llevarse el triunfo 2-0 con goles de Andrés Quejada y da Silva para avanzar con global 2-1.

Tanto el Alianza como el Águila saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de ganar y proclamarse campeones, no hay margen de error, el vencedor levantará el trofeo y el perdedor se quedará con el siempre amargo sabor del subcampeonato. No hay un claro favorito. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Alianza vs Águila.

Alianza vs Águila EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Final Liga El Salvador Apertura 2020-21