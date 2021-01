Caleb Plant vs Caleb Truax EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Pelea Box 2021

Cuando Caleb Plant suba al ring con Caleb Truax este sábado 30 de enero en Los Ángeles, luchará por algo más que conseguir una victoria para retener su campeonato de peso súper mediano de la FIB. En la línea para Plant también hay un potencial mega día de pago contra Canelo Álvarez.

Álvarez, campeón del CMB y de la AMB, ha anunciado su intención de unificar todos los títulos mundiales de la división y tiene un potencial enfrentamiento en mayo alineado con Billy Joe Saunders por el cinturón de la OMB, asumiendo que Canelo supere a Avni Yildirim el 27 de febrero. Eso podría significar una pelea a fines de 2021 o principios de 2022 con Plant para unificar todos los cinturones.

Por supuesto, todo eso depende de una serie de resultados definitivos, comenzando con Plant teniendo que superar al hombre que una vez tuvo el mismo campeonato en Truax.

Hora y Canal Caleb Plant vs Caleb Truax

Sede: Shrine Exposition Center, Los Ángeles

Hora: 6:00 pm PT / 9:00 pm ET en Estados Unidos. 8:00 pm en México.

Canal FOX en Estados Unidos. ESPN en Latinoamérica.

Caleb Plant vs Caleb Truax en VIVO

Durante su ascenso a la cima de la división, Plant (20-0, 12 KO) emergió como una estrella en ciernes en el deporte del boxeo. Mientras se le dan escenarios más grandes, Plant ha prosperado y ha realizado algunas de las actuaciones más impresionantes de su carrera. En enero de 2019, Plant entró al ring contra José Uzcategui como un perdedor, y dos caídas y una actuación dominante más tarde, emergió como campeón mundial.

Plant seguiría su título mundial con victorias por nocaut técnico en las defensas del título contra Mike Lee y Vincent Feigenbutz. Todo esto preparó la pelea con Truax, a quien muchos ven como pasado su mejor momento. Sin embargo, como oponente obligatorio, le permite a Plant el margen de maniobra para avanzar hacia la pelea de Álvarez.

“Lo primero es lo primero, estoy listo para manejar mi negocio el 30 de enero contra Caleb Truax“, dijo Plant a FightHub en una entrevista reciente. “Será una obligación consecutiva para mí, razón por la cual tomaremos esta pelea. De esa manera puedo hacer mandatos consecutivos y eso me deja un año de peleas abiertas y libres, para pelear contra quien sea, donde sea, y eso es para hacer peleas de unificación y convertirse en el primer súper mediano indiscutible de todos los tiempos “.

Truax es un luchador capaz, y su sorpresa en 2017 con James DeGale le ganó un campeonato mundial, incluso si DeGale recuperó el cinturón en su revancha inmediata. Sin embargo, tiene 37 años y el tiempo alcanza a los luchadores. La mala suerte también puede golpear a un peleador, y Truax ha experimentado su parte recientemente, incluido un corte debido a un cabezazo accidental contra Peter Quillin, una lesión en el tendón de Aquiles y luego un corte de peso que desechó una pelea planificada con Alfredo Angulo.

El retador no se hace ilusiones acerca de su condición de desvalido al entrar en la pelea, como el luchador mayor que viene de su reciente racha de situaciones desafortunadas y se enfrenta a un campeón mundial joven y hambriento. Aún así, Truax cree que ser el perdedor es un papel perfecto para él.

“Acepto ese papel”, dijo Truax a The Ring. “Me motiva a demostrarle a todos que están equivocados. Veo gente en línea diciendo que no merezco la pelea y que soy solo otra elección de cereza para [Plant]. Pero siento que soy el mejor peleador que ha enfrentado con diferencia, y Creo que ofrezco algo que ningún otro peleador que él tiene, excepto Uzcategui, le ofreció por ser un ex campeón mundial y tener experiencia y haber peleado con los mejores peleadores que él. Así que me siento muy bien con el enfrentamiento. . “

Predicción Plant vs Truax

Las probabilidades de esta pelea son las que son por una razón. Incluso si los mejores días de Truax no quedaron atrás, Plant es un peleador estilístico terrible. Plant será más rápido, más fuerte, más poderoso, más capaz defensivamente y realmente tendrá todas las ventajas atléticas posibles en esta pelea. Truax es un ex campeón mundial y un tipo que ha logrado aprovechar al máximo sus herramientas y labrarse una buena carrera. Pero en 2021, Plant es demasiado. Aún así, esta es una pelea mejor de la que hemos visto a Plant por sus dos defensas del título, que fueron un emparejamiento ridículamente pobre, especialmente la pelea de Mike Lee. Es difícil imaginar que esto vaya de otra manera que no sea Truax superado, desgastado y detenido en la segunda mitad de la pelea.

Pick: Caleb Plant vía TKO8