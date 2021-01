Leicester vs Leeds EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 21 Premier League 2020-21

Buen partido tendremos este domingo 31 de enero siguiendo con la fecha 21 de la Premier League 2020-2021, cuando el Leicester City busque aprovechar su condición de local para sumar un triunfo que los mantenga en carrera por el título, pero recibirán al Leeds United que intentará salir con vida del King Power Stadium.

Hora y Canal Leicester vs Leeds

Sede: King Power Stadium, Leicester, Inglaterra

Hora: 2:00 pm de Reino Unido. 8:00 am de México y Centroamérica. 9:00 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 11:00 am de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 6:00 am PT / 9:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: SKY Sports en Inglaterra, México y Centroamérica. DirecTV Sports en Sudamérica. Telemundo en Estados Unidos.

Leicester vs Leeds en VIVO

El cuadro del Leicester ha cumplido con una gran campaña siendo uno de los protagonistas y soñando con el título, aunque saben que no hay margen de error. Después de 20 jornadas suman 12 victorias, 3 empates y han sido vencidos en 5 ocasiones.

Los Foxes vienen de un agridulce empate en la jornada pasada cuando visitaron al Everton yéndose abajo a los 30 minutos y logrando la igualada final con anotación de Youri Tielemans.

Por su parte, el Leeds ha tenido un buen torneo peleando en media tabla lejos de la zona de descenso que es su principal objetivo. Ellos han disputado 19 juegos con saldo de 8 victorias, 2 empates y han caído en 9 duelos.

The Whites viene de una gran victoria en la jornada pasada cuando visitaron al Newcastle logrando doblegarlos 1-2 con anotaciones de Raphinha Dias y Jack Harrison.

Tanto el Leicester como el Leeds saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes quieren conseguir la victoria que les permita dar un gran paso en la pelea por sus objetivos; en la tabla general encontramos a los Foxes en la tercera posición con 39 puntos, mientras que The Whites marcha doceavo con 26 unidades en la Liga Premier. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Leicester vs Leeds.

Leicester vs Leeds EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 21 Premier League 2020-21