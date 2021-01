El Napoli siguió sin convencer pero logró vencer 2-0 al Parma en la jornada 20 de la Serie A 2020-2021.

El partido arrancó con dominio del Napoli que buscaba tomar las riendas, pero tras una presión inicial poco a poco el Parma se paraba bien, los minutos pasaban sin claridad, hasta que al 31 apareció Insigne sirviendo a Elif Elmas que no perdonó el 1-0, tras eso la visitó buscó reaccionar pero sin claridad, al 42 Chucky Lozano sacó disparo peligroso, pero al descanso no había más. Para el segundo tiempo el Parma se veía mejor, atacaba buscando el empate que parecía llegar al 61 cuando Brugman la mandó al fondo de las redes pero en posición adelantada, el Napoli no podía reaccionar, sin embargo al 81 el Chucky Lozano mandó un centro que un defensa desvió para que la pelota le quedará a Matteo Politano que no perdonó para el 2-0 final.

Con esta victoria el Napoli arribó a 37 puntos en la cuarta posición, mientras que Parma se hundió en el penúltimo puesto de la Serie A con apenas 13 unidades. Gli Azzurri recibirá al Atalanta el miércoles en la ida de las semifinales de la Copa de Italia. Napoli 2-0 Parma.

[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles Napoli vs Parma 2-0 Serie A 2020-2021