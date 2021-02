Leeds vs Everton EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 22 Premier League 2020-21

Tweet on Twitter

Seguimos con la intensa actividad de este miércoles 3 de febrero con un duelo muy atractivo por la jornada 22 de la Premier League 2020-2021, cuando el Leeds United busque aprovechar su condición de local para sumar un nuevo triunfo, pero tendrán que recibir a un Everton que también saldrá decidido a ganar en el Elland Road.

Hora y Canal Leeds vs Everton

Sede: Elland Road, Leeds, Yorkshire del Oeste, Inglaterra

Hora: 7:30 pm de Inglaterra. 1:30 pm de México y Centroamérica. 2:30 pm en Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 4:30 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 11:30 am PT / 2:30 pm ET en Estados Unidos.

Canal: SKY Sports en Inglaterra, México y Centroamérica. DirecTV Sports en Sudamérica. NBC Sports en Estados Unidos.

Leeds vs Everton en VIVO

El cuadro del Leeds ha cumplido con un buen torneo peleando en media tabla muy lejos de la zona de descenso que es su principal objetivo. Después de 20 duelos suman 9 victorias, 2 empates y han sido derrotados en 9 ocasiones.

The Whites viene de una valiosísima victoria en la jornada pasada cuando visitaron al Leicester logrando remontar para doblegarlos 1-3 con anotaciones de Stuart Dallas, Patrick Bamford y Jack Harrison.

Por su parte, el Everton está teniendo un buen torneo manteniéndose en carrera por competencias europeas, pero saben que no hay margen de error en un torneo muy cerrado. Ellos cosechan 10 triunfos, 3 empates y 6 descalabros aunque en 19 duelos.

Los dirigidos por Carlo Ancelotti vienen de un duro golpe en la jornada pasada cuando recibieron al Newcastle en un duelo cerrado, pero en el que terminaron cayendo 0-2.

Tanto el Leeds como el Everton saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de ganar y dar un gran paso en la pelea por sus objetivos; en la tabla general encontramos a The Whites en la doceava posición con 29 puntos y un duelo pendiente, mientras que The Toffees es octavo con 33 unidades con un par de juegos pendientes en la Liga Premier. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Leeds vs Everton.

