Al-Duhail vs Al-Ahly EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Mundial de Clubes 2020-21

Seguimos con las emociones de este jueves 4 de febrero en la segunda ronda del Mundial de Clubes 2020-2021, cuando el Al-Duhail busque aprovechar su condición de local para ganar y avanzar al ansiado duelo de semifinales, pero tendrán que medirse al Al-Ahly que saldrá decidido a imponer su jerarquía y llevarse el boleto de la cancha del Qatar Foundation.

Hora y Canal Al-Duhail vs Al-Ahly

Sede: Estadio Qatar Foundation, Rayán, Qatar

Hora: 11:30 am de México y Centroamérica. 12:30 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 2:30 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 9:30 am PT / 12:30 pm ET en Estados Unidos.

Canal: Fox Sports en México y Latinoamérica. Telemundo en Estados Unidos.

Al-Duhail vs Al-Ahly en VIVO

El cuadro del Al-Duhail llega como el anfitrión de la competencia tras proclamarse campeón de la Stars League de Qatar 2019-20. Debieron disputar la primera ronda ante el Auckland City, pero debido a que cuadro de Nueva Zelanda no se presentó, terminó avanzando.

Los Caballeros Rojos llegan motivados, dado que su último partido fue el pasado 25 de enero cuando aplastaron 6-0 al Al-Ahli en la Copa del Emir, con hat-trick de Michael Olunga, doblete de Edmilson Junior y uno más de Luiz Martin.

Por su parte, el Al-Ahly vuelve al Mundial de Clubes con la misión de hacer un gran papel. Logró su boleto tras proclamarse campeón de la Liga de Campeones de la CAF 2019-2020 y será el favorito para avanzar, aunque saben que no será un choque sencillo.

Los Egipcios están teniendo una gran campaña en su liga local donde marchan como sublíderes en 9 jornadas. El pasado martes 26 de enero visitaron al Pyramids en un duelo cerrado donde ninguno se hizo daño para un 0-0 final.

Tanto el Al-Duhail como el Al-Ahly saben de la importancia de este partido dado que ambos tienen la misión de ganar y avanzar, no hay margen de error, el vencedor estará avanzando a las semifinales donde los espera el Liverpool lo que sería un gran choque, mientras que el perdedor quedará eliminado. En los pronósticos los Egipcios son ligeros favoritos por su mayor jerarquía y calidad, pero los Qataríes están en casa y eso siempre será un plus importante. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Al-Duhail vs Al-Ahly.

